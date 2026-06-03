Manifestación de Valor Electrónica ahora se presentará a través de Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) informaron que realizaron las gestiones para que la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) se presente a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Electrónico.

De esta manera, dijeron ambas dependencias mediante un comunicado conjunto, se mitigarán riesgos para los usuarios de comercio exterior, se facilitarán y agilizarán las revisiones realizadas por las autoridades aduaneras y se reducirán costos operativos.

Resaltaron que esta medida forma parte de la estrategia de digitalización de trámites en materia de comercio exterior, uno de los ejes principales de la política aduanera y tributaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La MVE es un formato digital obligatorio mediante el cual los importadores declaran en las aduanas el valor de las mercancías que quieren introducir al país, así como los gastos asociados a la importación (como puede ser el flete).

La MVE se encuentra disponible para los importadores desde agosto de 2025, y su objetivo es sustituir la manera tradicional en la que se realizaba dicho trámite (que era literalmente en papel).

Sin embargo, el SAT y la ANAM informaron que mediante una resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior publicada este martes 2 de junio, se amplió la obligatoriedad de su presentación electrónica hasta el 31 de julio del presente año, esto con el fin de que los usuarios de comercio exterior tengan más herramientas para cumplir oportunamente.