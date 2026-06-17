Impulsan pagos sin contacto en Metro y Metrobús de la CDMX en el marco del Mundial 2026

Eventos globales como el torneo de futbol que se vive en estos días en México, Estados Unidos y Canadá, entre otras cosas, detonan el turismo con la llegada de millones de visitantes internacionales a las ciudades sede, como es el caso de la Ciudad de México.

Los turistas buscan, entre otras facilidades, poder pagar sus servicios como el transporte público, de la manera más sencilla y de ser posible, sin el uso del efectivo.

Es por ello que Visa y Getnet (plataforma de soluciones de pago de Banco Santander), los bancos de México, y otras entidades públicas y privadas, promueven en estos días de justa mundialista, los pagos sin contacto, por ejemplo, en el transporte público de la Ciudad de México, ya que puede ser la puerta de entrada a otros servicios financieros.

Y es que el transporte público suele ser uno de los primeros puntos de contacto que tienen los visitantes al llegar a una ciudad, por lo que una experiencia de pago ágil, puede contribuir a mejorar la percepción del destino y puede impulsar un mayor gasto durante su estancia.

"El transporte público es uno de los primeros puntos de contacto de las personas y, por lo tanto, una de las primeras interacciones de pago. Integrar medios de pago digitales en este entorno, no sólo mejora la experiencia de movilidad, sino que también impulsa la inclusión financiera: muchas personas comienzan utilizando sus tarjetas en el transporte y, a partir de ahí, desarrollan mayor confianza para usarla en otras transacciones de bajo valor", señaló Francisco Valdivia, director general de Visa en México.

Avances importantes

En este sentido, Visa y Getnet anunciaron que todas las estaciones del Metro y el Metrobús de la Ciudad de México, ya aceptan pagos con tarjetas, no sólo nacionales, sino también internacionales, con lo que se fortalece la experiencia de movilidad urbana y el acceso a pagos digitales para millones de usuarios, así como para visitantes de otros países.

En un comunicado, Visa detalló que en las primeras semanas de pruebas de aceptación internacional (en el marco del evento deportivo), se registraron pagos con tarjetas Visa emitidas en 78 países distintos en el Metro y el Metrobús de la Ciudad de México.

"Acercar, pagar y listo"

La empresa global líder de pagos electrónicos, destacó que esta acción sencilla, segura y cada vez más frecuente de pagar acercando sólo la tarjeta o el dispositivo móvil, está transformando la experiencia de pago de más personas —ahora también incluidos las y los viajeros internacionales—, quienes están cada vez más acostumbradas a pagar sin contacto con sus tarjetas, relojes y teléfonos móviles.

En México, expuso, la penetración de transacciones de pagos sin contacto con credenciales Visa ya representan el 30% del total.

Colaboración desde hace algunos años

Como parte de este esfuerzo, Visa, en colaboración con el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Condusef, lanzaron una campaña de educación financiera, protagonizada por el ex futbolista Jorge Campos, orientada a promover el uso de pagos con tarjeta como una opción rápida, segura y accesible en el Metrobús y el Metro.

Desde el 2021, expuso, Visa, Getnet y sus socios comerciales, han realizado inversiones estratégicas para habilitar los pagos con tarjeta en los principales servicios de transporte masivo de la Ciudad de México.

Así, detalló, los pagos sin contacto en Metrobús, el segundo sistema de transporte más utilizado en México, comenzaron en septiembre de 2021 en las líneas 1, 2 y 3, y para octubre del 2023, todo el sistema ya aceptaba pagos sin contacto.

Por su parte, los pagos sin contacto en el Metro —el sistema de transporte más utilizado en México y uno de los más relevantes de la región—, comenzaron a operar en septiembre de 2024.

Del 2024 al 2025, el número de transacciones realizadas en estos sistemas de transporte público con tarjetas Visa se duplicó, reflejando una rápida adopción por parte de los usuarios.