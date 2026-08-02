Caso Dafne Zapata: Claves sobre qué pasa con la educación militarizada en México

La primera academia militarizada de carácter privado inaugurada en México fue fundada en diciembre de 1941 por recomendación del general de brigada José Félix Bañuelos Bañuelos, quien participó en la Revolución Mexicana.

A 85 años de ese momento, la educación básica bajo la modalidad militarizada se encuentra en el ojo del huracán, luego de que el caso de Dafne Zapata visibilizara los patrones de abuso que existen en este tipo de escuelas.

El feminicidio de Dafne Zapata Quintos -una adolescente de 13 años que murió durante un campamento de la Academia “militarizada” Marina Doenitz en Tamaulipas- dejó en claro que existen muchas instituciones con esta modalidad que son un riesgo para sus estudiantes, toda vez que aprovechan la falta de regulación y supervisión por parte de las autoridades educativas de México.

La academia en cuestión, mostró patrones de abuso, falta de supervisión, impunidad y participación de personas sin formación docente en este tipo de establecimientos.

No obstante, pasó una semana del deceso de la jovencita para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejara en claro que en México no existe autorización para impartir servicios educativos bajo las denominaciones "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra similar en instituciones de educación básica.

Ante esta situación, comenzó una investigación contra este tipo de colegios para conocer el estatus de su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Sólo cuatro días después de su primer anunció, la SEP informó que las escuelas militarizadas son irregulares, por lo que iniciaría la cancelación de registros, a la vez que prohibió y ordenó el cierre definitivo de este tipo de planteles.

"El próximo 31 de agosto de 2026, deberá garantizarse que ninguna institución preste servicios educativos bajo la denominación o modalidad 'Militarizada', 'Militar', 'Castrense' o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar", indicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En este tenor, instruyó a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México a garantizar que a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto, ninguna institución preste servicios de enseñanza bajo denominaciones o modalidades de carácter militar.

Cierre de escuelas militarizadas, respuesta burda ante un tema complejo

Patricia Vázquez del Mercado, presidenta de la organización educativa Mexicanos Primero, destacó que la situación de las escuelas militarizadas en realidad es la punta del iceberg de una conversación más profunda que lleva pendiente durante años, que es la de cómo la autoridad educativa supervisa el funcionamiento de las escuelas particulares o de las escuelas privadas, pero sobre todo cuánto y cómo le falta garantizar la seguridad y la integridad física de las y de los estudiantes que en ellas eh asisten.

En este sentido, consideró que tomar una decisión de “rajatabla” a través de comunicado para cancelar todas las instituciones que tienen a lo mejor alguna tendencia o escuela militarizada, no es una solución de fondo, pues destacó que para cerrar este tipo de instituciones se necesita iniciar un proceso jurídico específico que no se resuelve de la noche a la mañana, por lo que también se debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que están inscritos en estas instituciones ya para el siguiente ciclo escolar.

Por su parte, Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo, señaló que la medida tomada por la SEP sobre la prohibición de este tipo de “educación militarizada” es “una medida que no va a la raíz del problema.

Destacó que ante esta problemática se debió de dar “un seguimiento más puntual a este tipo de metodologías de la educación. Revisar por parte de las autoridades los programas educativos y la matriz curricular, a fin de puntualizar los contenidos pedagógicos y las herramientas de enseñanza y aprendizaje, no solo prohibir de tajo”.

¿La nueva escuela mexicana?

El caso de Dafne Zapata ha servido a la SEP para afirmar que no puede haber una verdadera transformación educativa en México, si se permiten expresiones de violencia.

"La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, resaltó Mario Delgado Carrillo.

Ante esta medida, el titular de la SEP solicitó a las secretarías de educación estatales revisar minuciosamente las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios otorgados en sus entidades, y en los casos donde se detecten planteles que operen bajo estas denominaciones, se proceda a la suspensión de sus actividades y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para lograr su clausura definitiva.