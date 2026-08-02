Herramientas automatizadas buscan agilizar la valuación de inmuebles en México

La valuación inmobiliaria en México comienza a incorporar soluciones tecnológicas que permiten estimar el precio de una propiedad de forma inmediata a partir del análisis de datos y operaciones comparables.

Este tipo de herramientas busca respaldar la toma de decisiones en sectores como la banca, el mercado inmobiliario y el desarrollo de vivienda, sin sustituir el avalúo formal, sino como un apoyo para agilizar procesos y aportar más información sobre el comportamiento del mercado.

En ese contexto, Accumin Intelligence anunció la llegada a México de Pulse Asset, un modelo automatizado de valuación (AVM) que ya opera en mercados europeos y calcula el valor de un inmueble con base en comparables reales, cercanía geográfica y temporalidad de la información utilizada.

“La clave de un buen AVM está en lo que tiene detrás, un modelo basado en comprables reales de mercado, no una fórmula genérica. El algoritmo de Pulse Asset busca los comparables más similares, inmuebles con características equivalentes al activo a valorar; cercanos, situados en el mismo entorno o zona de mercado; y recientes, lo más próximos posible en el tiempo”, señaló Óscar Llusar, director de Datos de Accumin Intelligence España.

El sistema integra información proveniente de avalúos realizados por el grupo Accumin, registros de oferta inmobiliaria monitoreada y bases de datos sometidas a procesos de limpieza, deduplicación, filtrado de valores atípicos e integración de fuentes, con el fin de respaldar cada estimación mediante criterios estadísticos.

Además del valor calculado, la herramienta muestra el nivel de confianza de cada resultado y los inmuebles comparables utilizados para la estimación.

“Pulse Asset no solo otorga un valor, el modelo hace transparente el margen de error. Así el usuario puede decidir, en función del riesgo, con qué grado de confianza usar cada valoración. Es así que en cada valoración de Pulse Asset brinda una estimación de valor, el nivel de confianza y los testigos comparables utilizados, visibles y trazables”, continuó Llusar.

Entre los sectores que pueden aprovechar este tipo de soluciones destacan:

Instituciones financieras para procesos de preaprobación, monitoreo de garantías y validación de avalúos.

Agencias inmobiliarias para orientar expectativas de compradores y vendedores.

Inversionistas y desarrolladores para la valuación de portafolios.

Peritos independientes como apoyo en la revisión de avalúos y selección de comparables.

La compañía presentó un caso de uso en el área de riesgo de una entidad financiera, donde la herramienta permitió centralizar la valuación de activos y respaldar la definición de precios de venta y alquiler.

“Un ejemplo del uso de Pulse Asset en el área de riesgo de una entidad financiera es que el comercializador de activos necesitaba estimar el valor real de los inmuebles y definir su precio de salida, tanto para venta como para alquiler. Con Pulse Asset se logró centralizar esa valoración y respaldar cada decisión de precio”, apuntó el directivo.

Según Llusar, actualmente los usuarios activos de esta herramienta superan los 180 y las valoraciones de activos realizadas, hasta la fecha, suman más de 35,000.