"La caída en desgracia más rápida", dice sobre Infantino un antiguo ejecutivo del COI

Para Michael Payne, antiguo director de marketing del Comité Olímpico Internacional (COI), la posición en la queda el presidente de la FIFA Gianni Infantino tras la retirada de su plan comercial supone "la caída en desgracia más rápida de un dirigente deportivo".

El martes se filtró en la prensa un plan de la FIFA para recaudar hasta 4,200 millones de dólares, basado en una valoración de 20,000 millones, mediante inversión privada.

El proyecto proponía una nueva filial comercial, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), para organizar eventos como el Mundial y el Mundial de Clubes, así como pagos de 20 millones de dólares a cada una de las 211 asociaciones miembro, cada una con un voto en la FIFA.

Pero tras la férrea oposición de múltiples confederaciones y federaciones del mundo, Infantino se vio obligado a dar marcha atrás y archivar su plan.

"No creo que jamás hayamos visto una caída en desgracia tan rápida de un dirigente deportivo", declaró a la AFP Michael Payne.

"Hace una semana, Infantino surfeaba en la cresta de la ola luego de haber entregado un Mundial muy exitoso y esperaba presentarse sin oposición a las elecciones del año que viene para continuar su mandato como presidente de la FIFA", resumió este antiguo ejecutivo del COI.

"¿Cómo ha acabado metido en este lío? ¡Pura desmesura arrogante!", sentenció Payne, quien pasó casi dos décadas trabajando para el COI.

Las señales no son buenas para el suizo de 56 años, con el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, y la Concacaf —que incluye a los tres recientes anfitriones del Mundial, Estados Unidos, Canadá y México— entre quienes han expresado su descontento con su liderazgo.

"Su liderazgo se ha vuelto radiactivo y, si se queda, habrá una guerra civil total en el fútbol mundial, con escisiones de las principales naciones y boicots. Se acabó", vaticinó el irlandés Payne, de 68 años.