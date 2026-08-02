La IA ya compra por ti: procesó 120 millones de pagos en una sola semana, revela NielsenIQ

La inteligencia artificial ya no solo recomienda productos o compara precios: en algunos mercados comenzó a realizar compras de forma autónoma. Un nuevo informe de NielsenIQ (NIQ) revela que los llamados agentes de compra con IA procesaron más de 120 millones de transacciones en apenas una semana, una señal de que esta tecnología está pasando de la experimentación a un uso cotidiano.

De acuerdo con el estudio The Commerce Revolution: Where East Meets West, el cambio es especialmente visible en Asia, donde plataformas de pago ya permiten que sistemas de inteligencia artificial completen compras en nombre de los usuarios, mientras que en Occidente el fenómeno aún avanza con mayor cautela.

120 millones de pagos en solo siete días

El dato más llamativo del reporte proviene de Ant Group, empresa propietaria de Alipay. Según la información citada por NielsenIQ, Alipay AI Pay procesó más de 120 millones de transacciones entre el 5 y el 11 de febrero de 2026, lo que demuestra que el comercio mediante agentes de IA ya opera a gran escala en China.

El informe también menciona que el asistente de inteligencia artificial Qwen, desarrollado por Alibaba, alcanzó 100 millones de usuarios activos mensuales apenas dos meses después de su lanzamiento.

¿Qué es el comercio agentivo?

El llamado comercio agentivo ocurre cuando un agente de inteligencia artificial deja de limitarse a recomendar productos y asume tareas como:

Buscar artículos.

Comparar precios y disponibilidad.

Analizar opiniones.

Elegir la mejor opción.

Completar la compra de manera autónoma, de acuerdo con las preferencias del usuario.

En otras palabras, el consumidor ya no necesita recorrer tiendas en línea ni finalizar el proceso de compra: la IA puede hacerlo por él.

La confianza sigue siendo el gran reto

Pese al avance tecnológico, NielsenIQ advierte que todavía existe una brecha importante entre las capacidades de la inteligencia artificial y la confianza que los consumidores depositan en ella.

Sus datos muestran que:

34% de los consumidores utiliza IA para buscar información sobre productos.

23% la emplea para resumir reseñas y opiniones.

Solo 8% ha permitido que la IA realice una compra en su nombre.

Para Emilie Darolles, presidenta de NielsenIQ para Europa Occidental, el verdadero desafío ya no consiste únicamente en desarrollar tecnología capaz de comprar, sino en convencer a los consumidores de confiarle esa decisión.

Un mercado que podría mover hasta 5 billones de dólares

El informe cita estimaciones de McKinsey según las cuales el mercado mundial del comercio mediante agentes de IA podría alcanzar un valor de entre 3 y 5 billones de dólares para 2030.

A ello se suma una proyección de Morgan Stanley, que calcula que estos agentes podrían generar entre 190 mil y 385 mil millones de dólares, equivalentes a entre el 10% y el 20% del comercio electrónico en Estados Unidos hacia el final de la década.

La IA también está cambiando cómo llegan los compradores a las tiendas

El estudio destaca otro cambio relevante: la inteligencia artificial ya influye en la forma en que los consumidores descubren productos.

Según datos de Adobe Analytics citados por NielsenIQ, el tráfico proveniente de herramientas de IA generativa hacia sitios de comercio electrónico en Estados Unidos creció 1,200% entre julio de 2024 y febrero de 2025. Además, esos visitantes navegaron más páginas y permanecieron más tiempo en los portales, aunque las tasas de compra todavía fueron inferiores a las del tráfico tradicional.

Las marcas deberán adaptarse

NielsenIQ concluye que, si los agentes de IA comienzan a decidir qué productos mostrar o comprar, las empresas tendrán que preparar sus catálogos para que sean fácilmente interpretados por estas herramientas.

El reporte recomienda estructurar la información de los productos para hacerla legible por máquinas, fortalecer su presencia entre las opciones consideradas por los sistemas de IA y desarrollar nuevas métricas para medir el desempeño en un entorno donde el "comprador" puede ser un algoritmo y no una persona.