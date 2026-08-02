Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas el próximo 3 de noviembre, una cita clave que renovará por completo la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de convertirse en la primera gran prueba electoral para el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

A menos de 100 días de los comicios, republicanos y demócratas llegan con escenarios inciertos. La caída en la popularidad de Trump, el descontento por la economía y las divisiones internas de ambos partidos anticipan una de las contiendas de medio mandato más competidas de los últimos años.

¿Cuándo son las elecciones legislativas de Estados Unidos?

Las elecciones legislativas de Estados Unidos se realizarán el 3 de noviembre de 2026.

Ese día, los votantes elegirán:

Los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos escaños se renuevan por completo cada dos años.

35 de los 100 senadores, quienes ocupan cargos de seis años y se renuevan de manera escalonada.

Aunque Trump no participa como candidato, el resultado será determinante para medir el respaldo ciudadano a su administración y para definir qué tan fácil o difícil será impulsar su agenda durante los dos años restantes de mandato.

¿Qué está en juego para Donald Trump?

Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría muy estrecha en ambas cámaras del Congreso, por lo que un cambio de apenas unos cuantos escaños podría modificar el equilibrio político en Washington.

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, Sarah Binder, recuerda que históricamente el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder terreno en las elecciones intermedias, especialmente cuando el presidente enfrenta bajos niveles de aprobación.

Diversas encuestas muestran que casi seis de cada diez estadounidenses están insatisfechos con el rumbo del país, un contexto que podría favorecer a los demócratas.

Además, Trump enfrenta el desgaste derivado del conflicto con Irán y de una economía que sigue siendo motivo de preocupación para buena parte del electorado.

Los demócratas buscan recuperar la Cámara

Las proyecciones colocan al Partido Demócrata con posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Sin embargo, el principal desafío para la oposición también proviene desde el interior del propio partido.

En el último año ha ganado fuerza el movimiento de los Demócratas Socialistas de América (DSA), una organización de izquierda cuyos candidatos participan en las elecciones primarias demócratas.

El caso más visible es el del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien alcanzó notoriedad con propuestas como el transporte público gratuito y servicios de guardería financiados con recursos públicos, atrayendo especialmente a votantes jóvenes.

El crecimiento del DSA ha impulsado nuevas candidaturas en distintos estados, aunque también ha generado debate por planteamientos como eliminar el Senado, transformar el Congreso en una sola cámara e incluso desaparecer la presidencia estadounidense.

Economía e inmigración marcan la campaña

La economía continúa siendo uno de los temas que más preocupa a los votantes.

Un sondeo de Fox muestra que el 54% de los estadounidenses considera que los demócratas podrían gestionar mejor la economía, frente al 45% que confía más en Trump y los republicanos.

En contraste, los republicanos conservan una ligera ventaja cuando los ciudadanos evalúan temas como la inmigración ilegal y el combate al crimen.

Otro foco de disputa es la organización de las elecciones, ya que en Estados Unidos los procesos electorales son administrados por cada estado.

Trump impulsa reformas para establecer requisitos nacionales de identificación de votantes mediante documentos federales, mientras varios estados gobernados por republicanos y demócratas han iniciado procesos de redistribución de distritos electorales, una práctica que podría influir en los resultados finales.

¿Por qué se prevén resultados tan cerrados?

Aunque se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, especialistas estiman que solo entre 18 y 20 distritos son realmente competitivos, por lo que un pequeño cambio en esos territorios podría definir el control del Congreso.

La disputa por el Senado también luce muy ajustada. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para arrebatar la mayoría a los republicanos.

Entre las contiendas que despiertan mayor interés destacan las de Carolina del Norte, Ohio, Iowa y Maine, donde el candidato demócrata inicial, Graham Platner, renunció tras enfrentar acusaciones de agresión sexual y fue sustituido por Troy Jackson.

Con márgenes tan estrechos y un electorado dividido, las elecciones legislativas del 3 de noviembre podrían redefinir el equilibrio político en Washington y marcar el rumbo de la administración de Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.