Sectur busca aprovechar el Mundial 2026 para atraer turistas de Brasil

La Secretaría de Turismo, liderada por Josefina Rodríguez, quiere aprovechar la coyuntura de la Copa Mundial de Fútbol para decir al sector turístico de Brasil y su población: Ahora es más fácil visitar México (con una visa electrónica), por lo que invitó a tres empresas para elegir a la que ayudará en esa tarea.

Está previsto que el próximo viernes se conozca a la firma ganadora (a la fecha no se han difundido los nombres de las participantes) y la activación turística se realizará en los siguientes 30 días.

Con la estrategia liderada por la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales, se busca revertir el impacto económico provocado con la medida de 2022 consistente en una caída drástica en el turismo brasileño, con pérdidas estimadas en más de 400 millones de dólares en el Caribe mexicano”.

En ese año, el gobierno de México volvió a pedir a los turistas brasileños que tenían que tramitar ante la autoridad consular mexicana en Brasil la visa correspondiente (porque las facilidades de trámite requeridas hasta ese momento se utilizaban con otros fines, como ir finalmente a Estados Unidos).

Ese requisito ocasionó que el país sudamericano saliera del top ten de mercados emisores en el 2023 y el año pasado volvió, a la posición 10, con interés del actual gobierno federal que escale más posiciones.

“Desde el cinco de febrero de 2026 entró en vigor la visa electrónica para nacionales brasileños, medida que honra el compromiso de facilitar flujos turísticos, culturales y comerciales entre México y Brasil, y fortalecer los lazos de amistad entre nuestras naciones”, detalló la Secretaria de Turismo.

Sobre la relevancia de dichos turistas que cuentan con un poder adquisitivo relevante, el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, ha considerado:

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los mercados, para los brasileños el factor más importante en la toma de decisión de un destino de viaje al extranjero no es el que tengan precios asequibles; las recomendaciones de familiares y amigos y la accesibilidad son factores más importantes que la asequibilidad.

México "esta na moda"

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, “uno de los factores más importantes en la temporalidad de la estrategia planteada es que Brasil es el segundo país que más aficionados mueve hacia las Copas del Mundo, por lo que se busca que la coyuntura del mundial facilite el posicionamiento en este mercado”.

Así, las dos frases que se promoverán entre operadoras de turismo emisivo, agencias de viajes, agencias de incentivos, organizadoras de congresos profesionales, Destination Management Companies o empresas de otros sectores de la economía son: México esta na moda y México, agora é mais facil visitar.

Dichos mensajes estarán colocados también en dos paredes publicitarias en la ciudad de Sao Paulo (de 17.4 x 1.8 m y 7.5 x 2.9 m) que ayudarán a posicionar en la mente de los posibles turistas para que visiten México.

También se hará promoción con un circuito de relojes digitales (soportes publicitarios que hay en las calles, los cuales también son utilizados por otros destinos turísticos internacionales) para reforzar los mensajes en diversos trayectos peatonales estratégicos.