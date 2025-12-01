Gentera ve otro buen año para el microcrédito en 2026, pese a bajos pronósticos económicos

Gentera, grupo especializado en microfinanzas, espera que la dinámica del crédito en la institución en el 2026, sea muy parecida a la del 2025, cuando su cartera ha registrado crecimientos de doble dígito, ello pese a los bajos pronósticos que se tienen para la economía.

“Creemos que la dinámica económica va a ser similar. Si este año crecimos a doble dígito, yo creo que el próximo va a ser un año similar”, dijo Enrique Majós, director general de Gentera, cuyo principal activo es Compartamos Banco, especializado en microfinanzas.

La más reciente Encuesta Citi de Expectativas, revela que el consenso mantiene un pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 de 1.4%.

En tanto, la cartera de crédito de Gentera cerró el tercer trimestre de 2025 con un saldo de 87,793 millones de pesos, que representó un 16.4% más que en igual periodo del 2024.

En encuentro con medios, el director de Gentera expuso que dicho comportamiento del crédito no pasa en todos los segmentos, pero en el destinado a capital de trabajo, que es el que principalmente atiende el grupo financiero, confió en que tenga otro buen comportamiento en 2026.

Segmento más dinámico

Enrique Majós puntualizó que el segmento que atiende Gentera -principalmente emprendedoras-, es más dinámico y se adapta mejor al entorno económico, toda vez que los productos y servicios que ofrecen están relacionados con necesidades básicas, y en momentos de desaceleración económica, éstos se siguen demandando.

Además, apuntó, son microempresas mucho más flexibles, que pueden cambiar de una actividad a otra rápidamente, diversifican sus productos, y pueden cambiar de giro por la escala pequeña que tienen.

“Entonces acaban siendo un segmento muy resiliente ante cualquier embate de la economía, tanto positivo como negativo”, dijo.

Coyuntura también genera oportunidades

Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco, mencionó que, independientemente, la institución financiera sigue de cerca temas coyunturales como la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, así como el de las remesas que se han visto impactadas por las políticas anti inmigratorias del gobierno estadounidense.

Sin embargo, confío en que, en el tema del T-MEC, el gobierno de México pueda hacer una buena negociación para que haya estabilidad.

“Cuando pareciera que hay cierta contracción, ciertos temas económicos, los clientes tienen más necesidades de reinventarse, de crecer. Entonces estamos viendo la oportunidad de estar ahí cerca y apoyarlos”, mencionó.

Como ejemplo, Majós comentó que las personas que han tenido que regresar a México -principalmente a zonas que atiende el banco-, buscan autoemplearse, y tener acceso al crédito.

“Cuando llegan a México, muchas veces llegan con la intención de autoemplearse, la mayoría de ellos vienen a autoemplearse, incluso ya pudieron formar un pequeño capital allá (...) entonces empieza a haber demanda de crédito”, señaló.

Gentera está conformado por Compartamos Banco, Compartamos Perú, ConCrédito; su red de corresponsales Yastás; y su broker de seguros Aterna.