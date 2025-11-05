Mercado anticipa nuevo recorte de 25 puntos en la tasa en reunión del Banco de México de este jueves

El promedio de analistas del mercado encuestados por Citi, anticipa que Banco de México (Banxico) continuará con el ciclo de recortes en la tasa para llevarla a 7% al terminar este año y que lo prolongará incluso en 2026, para dejarla en un nivel de 6.50 por ciento.

Estas previsiones incorporan el pronóstico de un nuevo recorte de 25 puntos en la tasa para la decisión monetaria programada para este jueves.

Si bien el promedio de las previsiones apunta a que seguirán los recortes, no hay un consenso sobre las pausas que anticipan tomará la Junta de Gobierno para calibrar la flexibilización de la tasa.

Entre los 37 participantes de la encuesta, solo Barclays considera la posibilidad de que la Junta de Gobierno de Banxico pondrá en pausa el ciclo de recortes en la decisión de noviembre; pero proyecta que retomarán el ciclo el último anuncio del año, programado para el día 18 de diciembre.

De acertar con la previsión del promedio de analistas, la tasa quedaría en 7.25% en la penúltima decisión monetaria del año, programada para este jueves y sería el tercer ajuste consecutivo de un cuarto de punto a la baja, en un ciclo que completaría así trece recortes, desde el 21 de marzo del año 2024.

Si bien el promedio de las respuestas recabadas por Citi, apunta a que los miembros de la Junta llevarán la tasa a 7% a fin de año; cuatro de los 37 entrevistados estiman que será en diciembre cuando Banco de México interrumpirá el ciclo de recortes. Los citados cuatro encuestados que anticipan también una pausa son los economistas de Banca Mifel; Banco Base; HSBC y Oxford Economics, que concuerdan en proyectar que la tasa terminará 2025 en un nivel de 7.25 por ciento.

Varios analistas han explicado que al dejar la tasa nominal en 7.25%, el Banco de México habrá terminado de desarticular la política restrictiva que mantuvo durante poco más de 24 meses.

Y seguirá flexibilizando la postura monetaria

El consenso de los analistas consultados por Citi, anticipa que la Junta de Gobierno seguirá recortando la tasa el año próximo, para dejarla en un nivel de 6.50 por ciento.

Sin embargo, 11 de los 37 entrevistados discrepan en la previsión. Uno de ellos, Santander, considera que se quedará en 7%, lo que implica que espera solo un recorte de 25 puntos para todo el año. En contraste, cinco de estos 11 disidentes proyectan que la Junta dejará la tasa en 6.75 por ciento. Se trata de Invex; HSBC; Deloitte Econosignal; Banca Mifel y BxMás, lo que significa que esperan solo dos recortes de un cuarto de punto cada uno, o uno solo de 50 puntos.

Cuatro esperan que dejarán la tasa en 6.25%, que son Citi; Epicurus Investments; Oxford Economics; así como XP Investments. Y uno solo, Bank of America, proyecta que seguirán recortando la tasa hasta dejarla en 6%, con lo que implícitamente se asume que recortarán en otros 100 puntos la tasa.

Inflación y PIB, el origen de la discrepancia

El contexto para el Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación es determinante para estas diferencias en las proyecciones. El promedio de los expertos anticipa que la inflación general al cierre de 2025, registrará una variación de 3.80 por ciento. Esta previsión incorpora un ajuste a la baja desde el 3.90% proyectado por ellos mismos hace quince días.

Y ven a la subyacente, que elimina de la medición los precios más volátiles, alcanzará una fluctuación de 4.20 por ciento.

Para el próximo año la expectativa promedio de inflación aumentó a 3.90% desde el 3.80% que tenían en la encuesta del 20 de octubre. Y para la subyacente que es en la que centra Banxico su decisión monetaria, la ven en 3.80 por ciento.

La estimación del PIB para el cierre de este año, se sostiene en 0.50% con previsiones que van del -0.1% que estiman Valmex y Scotiabank al 0.7% que anticipan BBVA; Barclays; HSBC así como Morgan Stanley.

Y para el próximo año, anticipan 1.4% de crecimiento para el PIB.