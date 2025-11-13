Las generaciones más jóvenes aspiran a tasas de reemplazo cercanas a 100%: Emilio Bertrán

Las reformas en materia de pensiones realizadas en el sexenio pasado fueron acertadas y permitirán a las generaciones más jóvenes pensionarse con tasas de reemplazo cercanas a 100%, dijo Emilio Bertrán, director general de Afore SURA.

Sin embargo, en entrevista previa al Encuentro Amafore 2025, Emilio Bertrán reconoce que aun con los avances logrados en la administración anterior, prevalecen retos que atender en el sistema pensionario de México.

El director de Afore SURA aseguró que el cambio más importante del sexenio pasado fueron las reformas del 2020 al Sistema de Ahorro del Retiro (SAR), que, entre otras cosas, incrementaron las aportaciones obligatorias a las Afores.

Recordó que antes de dichas reformas, las aportaciones obligatorias a las Afores de los trabajadores eran de solo 6.5% de su salario.

Con los cambios realizados, las aportaciones comenzaron a subir de manera gradual a partir del 2022, con el objetivo de que en el 2031 lleguen a 15 por ciento.

“Ese cambio que se hace es fundamental para que las nuevas generaciones, especialmente las que están en el sistema de contribución definida (es decir, que tienen Afore), tengan una mejor pensión”, declaró Bertrán.

Explicó que con dicha aportación de 15%, que es de las más altas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es más que suficiente para lograr pensiones con muy buenas tasas de reemplazo cercanas a 100 por ciento.

La tasa de reemplazo es el porcentaje del último salario de un trabajador que recibe como pensión al jubilarse.

Acciones complementarias

No obstante, explicó que los beneficios del incremento en las aportaciones obligatorias será sobre todo para las generaciones más jóvenes, que van a cotizar toda su vida laboral o buena parte de ella con una aportación de 15 por ciento.

Es por ello, explicó, que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) en el 2024, para complementar una pensión mínima a aquellos trabajadores de la generación de transición que ganan menos que el promedio y que cotizarán poco tiempo con las mayores aportaciones.

“(El FPB) también es una decisión, en mi opinión, tremendamente acertada. Porque estás yéndote a las capas más sencillas de la población, para que tengan una mejor pensión”.

Adicionalmente, recalcó que si al FBP se le suma la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUM), entonces se cuentan con acciones complementarias que permitirán que la generación de transición también cuente con tasas de reemplazo cercanas a 100 por ciento.

Respecto a los retos que aún hay para el SAR y el sistema pensionario, Beltrán aseveró que dos de los principales son la informalidad que hay en la economía del país y la brecha de género en los salarios, lo cual repercute en el ahorro para el retiro de una parte importante de la población.

“Si bien hay pilares solidarios como la pensión social del gobierno, muy seguramente no va a ser suficiente para que la gente (en la informalidad) pueda tener un un retiro digno. Creo que esa es una situación que va a ocurrir en los próximos 20 años y que hay que atajar a tiempo”, comentó.

Aún no desplegamos capital en Plan México

En otro tema, el director general de Afore Sura destacó que si bien la inversión en infraestructura es atractiva para las Afores, ésta no puede ser algo que se le imponga a las administradoras, sino más bien es algo que tienen que construir gobierno, manejadores de los proyectos e inversionistas.

Asimismo, refirió que, hasta ahora, el Plan México del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha desplegado nuevos proyectos de infraestructura que hayan sido financiados por las Afores.

“Estamos en esos procesos, en esas conversaciones con la Secretaría de Hacienda, han hecho una muy buena promoción y están trabajando el cómo sí podemos empezar pronto a hacer un despliegue de capital”, relató.