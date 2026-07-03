Por primera vez, compra de petrolíferos de Pemex rebasa sus envíos de crudo

Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó en los primeros cinco meses del año 431,801 barriles diarios de crudo, 15% menos que las importaciones de petrolíferos en el mismo lapso: 507,227 barriles por día. Así que por primera vez en al menos 36 años, vendió un volumen de petróleo menor al de su compra de combustibles petrolíferos.

Así, por la adquisición de gasolinas, diésel y turbosinas en el extranjero, Pemex gastó 1,601 millones de dólares por mes en el acumulado entre enero y mayo, monto 32% superior al que obtuvo por vender petróleo: 1,087 millones de dólares.

Desde la llegada de Morena al ejecutivo federal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir las exportaciones petroleras para refinar en el país el crudo que la petrolera del Estado extrae de los yacimientos en el país. Sin embargo, también aseguró que al aumentar la transformación industrial de sus refinerías, bajaría la importación de combustibles en la misma proporción, lo que no ha sido posible.

En los primeros cinco meses del 2026 las ventas al extranjero de los crudos tipo Maya, Olmeca, Istmo y Zapoteco fueron 35% menores a las del año previo, y han mantenido una tendencia a la baja desde hace tres años, luego de que cayeron 16% anual en 2024 y 20% anual el año pasado.

En el mismo lapso, las importaciones de petrolíferos se redujeron también, pero en una proporción de menos de la mitad que en el caso de las exportaciones. Entre enero y mayo de 2026 estas adquisiciones cayeron 17% anual, y se han reducido igualmente en los últimos tres años consecutivos, pero a un ritmo inferior: de 5% en 2024 y de 7% en el 2025.

En comparación con el 2018 en que se exportaban 1.141 millones de barriles de petróleo, este indicador ha caído en 65% en el promedio de los primeros cinco meses del año. A su vez, las importaciones de petrolíferos de Pemex eran de 975,001 barriles por día y se han reducido en los últimos ocho años, pero sólo en 48 por ciento.

La caída en las exportaciones petroleras ha impactado negativamente las finanzas de Pemex como lo reflejó en sus últimos indicadores ya que al llegar a mayo obtuvo un monto 13% inferior al del año previo, acumulando cuatro años de caídas anuales luego de que en 2023 vio una reducción de 26%; en 2024 de 81%, y en 2025 de 32% en comparación con el año previo.

Mayores desembolsos

Los altos precios de hidrocarburos y sus derivados este año en medio de la guerra en Irán provocaron sin embargo que el valor de las importaciones de petrolíferos incluso creciera de un año a otro en 1.7%, luego de que había logrado bajar anualmente 7% en 2023, 82% en el 2024 y 23% al llegar al 2025.

Gracias a la evolución de precios internacionales y a esta dinámica de reducción de importaciones, el desembolso por estas compras ha bajado en 86% desde el 2018, pero también los ingresos por venta de crudo han caído: en 90% en el mismo comparativo.

Cabe recordar que la petrolera del Estado mexicano produjo en mayo 1.657 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, volumen que significó un aumento mensual de 0.3% además de un incremento anual de 1.3%, según su último reporte.

Sin embargo, la extracción únicamente de petróleo crudo se ubicó en 1.363 millones de barriles por día, con lo que se redujo 0.07% en comparación con abril y en 0.6% en un año. De hecho, esta producción únicamente de crudo es la cuarta más baja para un mes desde que tiene registros Pemex, sólo después de diciembre de 2024 y de octubre y noviembre del año pasado.

A la vez, el proceso de crudo de las siete refinerías de Pemex bajó a 941,150 barriles por día en mayo, su menor reporte desde mayo del 2025. En un mes, este proceso se redujo en 12%, cayendo en 126,662 barriles por día.

Por lo tanto, en mayo Pemex utilizó el 47.5% de la capacidad instalada de refinación que tiene en el país.