Trump: nuevo paradigma, las claves

¿Cómo descifrar la nueva era económica que está iniciando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Por qué insiste en que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá, sus dos actuales y más importantes socios comerciales? ¿Qué significa el concepto de seguridad nacional integral para Estados Unidos y cuáles son los retos y oportunidades de México frente a esa visión?

Todas son preguntas relevantes que deben plantearse los negociadores mexicanos del acuerdo trilateral y en general los más altos representantes del gobierno mexicano, para cambiar la hoja de ruta en la relación bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá.

La decisión de Estados Unidos de no prorrogar por 16 sino sólo por 10 años más con revisiones anuales el T-MEC, obligan a la reflexión profunda respecto del cambio de paradigma.

Independientemente de las muchas expresiones y opiniones del presidente de Estados Unidos, vale la pena revisar las claves que planteó en su discurso Jamieson Greer, embajador comercial de Estados Unidos, en Davos en enero pasado de este año 2026.

Ahí, en su intervención en el USA House del Foro Económico Mundial (WEF), titulada From Hamilton to Today: Trade and U.S. Economic Strategy, Greer presentó el nuevo paradigma comercial y económico internacional de EU.

Básicamente planteó el regreso de Estados Unidos a las raíces históricas pragmáticas del país: el Sistema Americano y hacer a un lado el camino de hiperglobalización de las últimas décadas.

Greer definió el nuevo paradigma como el regreso al Sistema Americano o Hamilton Tradition.

Aquella estrategia de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos –considerado el padre del capitalismo americano moderno– basada en el uso de los aranceles como instrumento estratégico, subsidios e intervención estatal para desarrollar industrias nacionales incipientes y reducir dependencia de potencias extranjeras (entonces de Gran Bretaña).

Continuada por Henry Clay, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt y otros, con la que se impulsó el liderazgo industrial de Estados Unidos en los siglos XIX y XX.

En el recuento histórico de Greer señala que luego de la Guerra Fría, Estados Unidos abandonó su pragmatismo histórico y optó por el libre comercio: Nafta y OMC, lo que ató de manos a Estados Unidos y destruyó bases industriales, con pérdida masiva de empleos manufactureros y el beneficio a sus competidores.

En consecuencia, el nuevo paradigma de Estados Unidos busca desplazar el dogma del libre comercio indiscriminado por un pragmatismo soberano.

Estados Unidos busca –desde su punto de vista– un nuevo orden basado en reciprocidad y equilibrio comercial.

Hasta ahí los apuntes y la definición del nuevo paradigma económico del gobierno de Donald Trump, planteado por Jamieson Greer.

Está claro que la política arancelaria, no es una ocurrencia del presidente de Estados Unidos, sino un replanteamiento profundo de su economía con una clara perspectiva del reordenamiento en sus relaciones comerciales.

Esto implica que los aranceles de Trump llegaron para quedarse; que su afán por reducir los déficits con terceros países es un objetivo inexorable.

Con esa hoja de ruta, México debe tener claro que el concepto de seguridad nacional integral de Estados Unidos será un componente crecientemente importante para Estados Unidos.

Trump argumenta que la dependencia excesiva de importaciones, especialmente de adversarios (China) ó competidores, amenaza la seguridad de Estados Unidos, en los terrenos militar, económico, seguridad fronteriza y salud pública, tecnología y cadenas de suministro.

De ahí que esté aplicando aranceles bajo la sección 232 y IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).

Este concepto de seguridad nacional integral tiene y seguirá teniendo una relevancia estratégica para Estados Unidos.

En consecuencia, México, sus negociadores y los integrantes del gabinete económico mexicano, tendrán que revisar cuál es la mejor estrategia para fortalecer la relación comercial con Estados Unidos.

Los retos para México son los efectos negativos de los aranceles unilaterales a sectores estratégicos y las oportunidades están en la sustitución de importaciones, en particular todas aquellas relacionadas con equipo de cómputo, microprocesadores y todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

Venta local de autos, récord semestral: AMDA

El motor de la cadena de comercialización de autos ligeros en México se mantiene rugiendo y con el pie en el acelerador.

A pesar del débil crecimiento de la economía y la persistente inflación, la venta de vehículos, en el mercado local, continúa en auge.

En el primer semestre de este año 2026, registró un récord en ventas con el periodo acumulado más alto, al avanzar 5.3 por ciento.

En ese lapso se vendieron 754 mil 394 vehículos ligeros cifra superior a las 716 mil 299 unidades de enero-junio de 2025, un aumento de más de 38 mil autos.

Sólo en junio de este año se comercializaron 126 mil 778 vehículos ligeros, cifra 7.6% superior a las 117 mil 780 unidades de junio de 2025, con un avance de casi 9 mil unidades (8 mil 998).

Así lo muestra un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) encabezada por Guillermo Rosales, con cifras de Inegi.