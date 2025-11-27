Gasto en inversión física cayó 32.5%

La llave del gasto público en inversión física continuó cerrada en el tercer trimestre del año y reportó un desplome histórico para un periodo similar, en medio de los recortes que se hicieron este año al presupuesto para lograr reducir el déficit fiscal.

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mostró que entre enero y septiembre pasados se destinaron 568,886 millones de pesos al gasto en inversión física, una caída anual de 32.5%, el mayor desplome para un tercer trimestre.

Si se descuenta la inversión física de Petróleos Mexicanos (Pemex), el monto que se destinó a obras de infraestructura de gobierno, educación, medio ambiente, salud, entre otras, fue de 390,886 millones de pesos, una caída anual de 32.2 por ciento.

La SHCP ha atribuido el desplome de la inversión física a la finalización de algunos de los proyectos insignia del gobierno pasado, por los cuales el año pasado se incrementó el déficit fiscal a un nivel de 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Es justo ese déficit fiscal por lo cual el gobierno optó por realizar recortes al presupuesto para este año.

Mayor caída en desarrollo económico

Por tipo de función, el gasto en inversión física que se realizó en el desarrollo económico fue el que presentó una mayor caída en el periodo, con 42.1% menos recursos que hace un año al ejercerse 306,200 millones de pesos en infraestructura relacionada al desarrollo económico del país.

A su vez, en esta función la mayor caída se dio en la obra para asuntos económicos, comerciales y laborales, cuyos recursos disminuyeron en 99.8% en comparación anual, mientras que el gasto en infraestructura para otras industrias y asuntos económicos fue el único que creció, con un aumento de 17.5 por ciento.

Infraestructura en gobierno disminuyó 64.3%

En el caso del gasto funcional en infraestructura destinada a gobierno, los recursos ejercidos sumaron 18,507 millones de pesos, una caída anual de 64.3 por ciento.

En esta función, el mayor desplome se dio en el rubro de asuntos financieros y hacendarios, con una caída de 99.8% en comparación con el año pasado.

En tanto, solo las funciones de relaciones exteriores y otros servicios generales mostraron un incremento de 6.5% cada uno en su gasto en infraestructura.

Desarrollo social, con 7% menos recursos

El gasto en inversión física para apoyar el desarrollo social también observó una disminución en el tercer trimestre del año. En total, se ejercieron 244,178 millones de pesos, 7% menos que hace un año.

El mayor desplome se dio en la infraestructura para cultura, con 77.7%, mientras que protección social fue el único rubro que creció, con un incremento mayor a 500 por ciento.

Dentro de la función de desarrollo social, Agustín Rodríguez Bello, titular de la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de la SHCP, indicó que hay proyectos dentro del ámbito de protección ambiental que están en proceso de ejecución.

“El presupuesto se encuentra comprometido, más no ejercido por algo se observa esa variación. Nosotros vamos midiendo el ejercicio del gasto considerando esos compromisos de proyectos en esas materias y consideramos que en el último trimestre va a ser su ejecución”.