Empresas más ecológicas tienen mejores créditos en zona euro
Los bancos de la zona euro están ofreciendo préstamos en condiciones más favorables a las empresas con un mejor desempeño climático y podrían estar penalizando a los contaminadores, según una entrada de blog publicada ayer 10 de noviembre, por el Banco Central Europeo (BCE).
El BCE lleva años presionando a los bancos para que divulguen y gestionen su riesgo climático, utilizando una serie de herramientas como órdenes de supervisión vinculantes, multas y revalorización de garantías.
Este hallazgo es significativo ya que la economía europea depende en gran medida del financiamiento bancario para la inversión, a diferencia de Estados Unidos, donde los mercados de capitales se utilizan más para generar financiamiento.
“Los bancos ofrecen un ‘descuento climático’ en su evaluación de riesgos a las empresas verdes y a aquellas en transición”, señala el blog, analizando las respuestas de la encuesta trimestral de préstamos bancarios del BCE. “Además, parecen cobrar una ‘prima de riesgo climático’ a las empresas con altas emisiones”.
Un 20% neto de los bancos encuestados afirmó que prevé flexibilizar los criterios de concesión de crédito a las empresas verdes, y 13% planea hacer lo mismo con las empresas en transición. Por otro lado, 35% neto indicó que el riesgo climático conllevará condiciones de préstamo más estrictas para las empresas con altas emisiones.
Las empresas que se enfrentan a riesgos físicos derivados del cambio climático también pueden esperar un financiamiento más costoso, pero no se prevé que el riesgo de transición tenga un impacto significativo.