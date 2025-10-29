Daños por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y otros estados suma 1,206 millones de pesos: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó este miércoles que, con cifras al 24 de octubre pasado, el número de siniestros por las fuertes lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y otros estados, ya asciende a 4,008, con daños estimados por 1,206 millones de pesos.

Detalló que 2,478 siniestros (el 62% del total) fueron afectaciones patrimoniales, con daños por 995 millones de pesos. Los 1,530 siniestros restantes (el 38%) fueron en vehículos, con pólizas cuyo monto ya supera los 211 millones de pesos.

A través de un comunicado, aclaró que la cifra continuará en actualización conforme avancen los reportes y los procesos de valuación de daños.

“Los estados más afectados por la baja presión en el Golfo fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, mismos en los que el promedio de viviendas aseguradas oscila entre 15% y 35%, siendo las entidades más dañadas (Veracruz y Puebla) las que tienen menor nivel de aseguramiento de hogares”, aseguró la AMIS.

Además, la Asociación explicó que en cuanto a la cobertura de autos, el porcentaje de protección de los vehículos en San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo está por debajo de la media nacional que es de 33 por ciento.

No obstante, subrayó que Querétaro y Puebla son de los dos estados con más vehículos asegurados en el país, con el 48 y el 49% de sus vehículos protegidos mediante un seguro, respectivamente.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, comentó que a raíz de los daños generados por las fuertes lluvias e inundaciones, las compañías de seguros flexibilizaron los protocolos administrativos para la atención de siniestros de autos.

También enfatizó que la AMIS mantiene coordinación con las autoridades para que los mecanismos de atención a los afectados sean lo más expeditos que se pueda.

¿Qué hacer si fui afectado por las lluvias?

Anteriormente, la directora de la AMIS recomendó a las personas que viven en estados donde hubo inundaciones que, en caso de haber sido afectados, lo reporten de inmediato a su aseguradora para que inicie el proceso de atención de siniestros.

Dijo que hay casos en los que algunas autoridades llevaron a cabo las labores de remoción de escombros, por lo que existe preocupación entre la población de que entre los mismos escombros se van algunas de sus pertenencias aseguradas.

No obstante, Norma Alicia aclaró que si las autoridades llevan a cabo las labores de remoción de escombros, las coberturas no se ven afectadas en los términos en los que los hayan contratado.

“Si la remoción del vehículo (...) la hace el propietario de la unidad, también se va a mantener la protección de la unidad asegurada”, ahondó.

Recomendó también a los asegurados que, si les es posible, tomen fotografías de los daños, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad e integridad física de nadie, esto para acelerar la atención del siniestro.

Asimismo, si se utiliza alguna grúa para movilizar un vehículo dañado, también se recomienda validar que se trate de empresas autorizadas para la prestación de este servicio de arrastre y resguardar sus datos para que se sepa a dónde se llevaron el coche.