Criptomonedas, oportunidad para el comercio electrónico global

El avance de las criptomonedas, particularmente las stablecoins, comienza a perfilarse como una oportunidad estructural para el comercio electrónico, al ofrecer una infraestructura de pagos más eficiente, global y programable, de acuerdo con la visión de la plataforma especializada en pagos, Stripe.

Desde la perspectiva de la firma, el crecimiento de estos activos digitales está estrechamente vinculado a su capacidad para ampliar el acceso a servicios financieros, especialmente en economías con alta inflación o limitada penetración bancaria. En estos entornos, las stablecoins –principalmente aquellas vinculadas al dólar– no solo funcionan como una reserva de valor, sino como un mecanismo operativo para integrarse al comercio digital global.

“Estamos viendo un crecimiento importante de las stablecoins a nivel global, particularmente en mercados donde las personas buscan acceso a servicios financieros más estables. En contextos de alta inflación, los dólares digitales se convierten en una alternativa viable para resguardar valor y, al mismo tiempo, participar en la economía digital”, explicó René Salazar, director de Alianzas Estratégicas para Latinoamérica de Stripe.

En este contexto, la firma plantea que el comercio electrónico está dejando atrás los modelos de expansión gradual para adoptar esquemas globales desde su origen, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura de pagos. Las stablecoins aparecen como una solución que reduce fricciones tradicionales, como los tiempos de liquidación, los costos en pagos internacionales y la dependencia de múltiples intermediarios financieros.

“Hay una oportunidad gigantesca para que el mundo cripto contribuya a desarrollar una infraestructura global de pagos. Hoy muchas empresas ya no piensan en lanzar primero en un solo país para después expandirse; están naciendo con una visión global desde el día uno, y eso requiere tecnologías que les permitan mover dinero de forma eficiente, segura y sin las limitaciones del sistema tradicional”, sostuvo Salazar.

Liquidaciones rápidas

De acuerdo con Stripe, las criptomonedas en pagos transfronterizos, por ejemplo, permiten liquidaciones más rápidas y con menores costos frente a los sistemas convencionales; en remesas, optimizan el envío de dinero entre países; mientras que en la gestión de tesorería facilitan a empresas globales consolidar ingresos sin necesidad de contar con presencia bancaria en cada mercado donde operan. Incluso, algunas instituciones financieras comienzan a explorar su uso en programas de recompensas, sustituyendo esquemas tradicionales por activos digitales.