BM mantiene pronóstico de crecimiento de México en 1.3% para el 2026

El Banco Mundial mantuvo su pronóstico de crecimiento para México este año, pero destacó la incertidumbre comercial que se vive en el país, así como el espacio fiscal limitado con el que se cuenta en las finanzas públicas.

Para este año, el organismo internacional estimó que la economía mexicana se expandirá 1.3%, un dato que se ubica por debajo del pronóstico del gobierno de Claudia Sheinbaum, que prevé una tasa entre 1.8 y 2.8 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confía en que este año el crecimiento de la economía mexicana continúe siendo impulsado por el consumo interno, así como por el Mundial de Futbol que empezará en junio próximo en México, Estados Unidos y Canadá, además del Plan de Infraestructura anunciado en febrero pasado.

“Es probable que el bajo crecimiento que experimenta México desde el 2024 continúe en el 2026, ya que el impacto cada vez menor de los grandes proyectos de infraestructura pública coincide con la incertidumbre actual sobre la política comercial. Si bien el ciclo de relajación de la política monetaria debería brindar cierto apoyo a la demanda interna, es probable que sólo compense parcialmente los factores adversos externos, en particular con las revisiones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que afectan los horizontes de planificación de las empresas”, consignó el Banco Mundial en su último reporte.

Desde el año pasado, México ha vivido una incertidumbre comercial ante las políticas que ha tomado en materia Estados Unidos, principal socio comercial del país. A eso se le suma la revisión del T-MEC que se llevará a cabo este año.

En el 2025, la economía mexicana apenas logró un crecimiento de 0.8%, un crecimiento modesto pero que quedó dentro del rango proyectado por el gobierno federal entre 0.5 y 1.5 por ciento.

Para el siguiente año, si bien el organismo prevé que la economía mexicana se acelere a 1.7%, la expectativa es menor a la que se tenía previamente, de 1.8 por ciento.

Nuevamente, esta expectativa estaría por debajo de lo planteado por el gobierno mexicano. En los Precriterios Generales de Política Económica 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1.9 y 2.9 por ciento.

Región en desaceleración

En su conjunto, la expectativa es que la región de América Latina y el Caribe presente una desaceleración este año. La proyección del Banco Mundial es que se crezca 2.1% este 2026, menor a la tasa de 2.4% reportada el año pasado.

De esta manera, se prevé que la región se coloque como una con el crecimiento más lento este año, lo que para el Banco Mundial deja ver las debilidades estructurales y el rezago frente a otras regiones emergentes.

“Además, se proyecta que el PIB per cápita en ALC apenas crezca, lo que refuerza el patrón persistente de que el ya débil desempeño agregado de la región se traduce en que no se registrarán aumentos significativos de los ingresos del residente promedio”, añadió.

Al igual que en México, el resto de la región está sintiendo los efectos de las reglas inciertas sobre el comercio internacional, esto ante los aranceles que se han aplicado a la región, que han aumentado menos de lo previsto. Sin embargo, el Banco Mundial señaló que aún existe la posibilidad de una alineación con los centros de producción hemisféricos, mientras que la transición energética amplía el rol potencial de la región en las cadenas de valor de tecnologías limpias.

“Para aprovechar estas oportunidades, se requieren reformas internas complementarias que reduzcan la incertidumbre de política, cierren las brechas en infraestructura y capital humano, y fortalezcan las instituciones de modo que el capital privado pueda responder cuando la incertidumbre mundial se disipe. Estas perspectivas al alza coexisten con riesgos a la baja, en particular por el resurgimiento del conflicto en Medio Oriente, donde la volatilidad de los precios de la energía podría retrasar la desinflación y afectar el crecimiento”.

Al interior de la región, la nación que presentará una mayor expansión este año será Guyana, con un crecimiento de 16.3%, seguida de Paraguay, con un crecimiento de 4.4 por ciento.

En contraste, Bolivia tendrá una contracción de 3.2% este 2026, mientras que en Jamaica la caída de la economía será de 1.0 por ciento.