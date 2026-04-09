Súper apps: catalizador de la inclusión financiera en México

La inclusión financiera en México está dejando de depender de la expansión de sucursales bancarias como infraestructura esencial, cada vez más se apalanca de la conectividad y la digitalización.

Este viraje responde a un cambio estructural en la forma en que los usuarios acceden, interactúan y confían en los servicios financieros.

De la infraestructura física al ecosistema digital. Hoy, con más de 100 millones de internautas y una adopción de smartphones que supera 96% en el país, se ha configurado un entorno propicio para la disrupción del modelo financiero tradicional. Este ahora incluye además de los bancos, fintechs especializadas, plataformas digitales, BigTech, operadores de telecomunicaciones, redes de pago y comercios minoristas, configurando una arquitectura menos centralizada, competitiva y enfocada en el usuario.

En este contexto, el dispositivo móvil ha dejado de ser un canal complementario de acceso al sistema financiero para convertirse en el eje central de la vida económica del usuario, habilitando desde pagos hasta créditos y gestión patrimonial.

La inclusión financiera ya no está condicionada por la proximidad a una sucursal, sino por la disponibilidad de conectividad y la capacidad de integrarse a ecosistemas digitales.

Un punto de inflexión en la adopción financiera. Actualmente, 19.5 millones de personas utilizan servicios financieros digitales, mientras que uno de cada tres adultos conoce estas soluciones y más de la mitad de ellos ya las utiliza activamente.

Mientras que, de manera prospectiva, en los próximos cinco años, 92% de las personas espera gestionar su dinero directamente desde aplicaciones digitales o esquemas híbridos. Este dato evidencia una marcada transformación en la demanda estructural del servicio financiero.

En paralelo, los patrones de uso evidencian una sustitución progresiva de la interacción física por la digital. Mientras que la visita a una sucursal bancaria ocurre menos de una vez al mes, la interacción con plataformas digitales es recurrente, frecuente y profundamente integrada en la rutina diaria.

Súper apps: Diferenciador y catalizador. En este nuevo ecosistema, han emergido las Súper Apps como actores clave, al consolidar múltiples servicios en un mismo entorno digital. Movilidad, entrega, pagos y soluciones financieras convergen en plataformas que privilegian la experiencia del usuario y la recurrencia de uso.

Diversos jugadores participan en este ecosistema, en el que se han comenzado a articular ofertas integradas, entre ellas, DiDi, que ha evolucionado hacia un modelo de Súper App con soluciones financieras incorporadas.

Confianza digital y percepción de valor. Uno de los habilitadores más relevantes en esta transición es la confianza digital. El conocimiento de marca, la recurrencia de uso y la percepción de valor se convierten en factores críticos para la adopción financiera.

Cuando los usuarios interactúan constantemente con una plataforma, la barrera psicológica para adoptar servicios adicionales, como es el caso de los créditos o pagos digitales, disminuye significativamente. Esto explica por qué una proporción relevante de los usuarios (casi 9 de cada 10) percibe mejoras en su economía personal derivadas del uso de estos servicios.

Hacia una inclusión financiera verdaderamente digital. En suma, México transita hacia una nueva arquitectura de inclusión financiera, donde la conectividad sustituye a la infraestructura física como principal habilitador. Las Súper Apps no sólo digitalizan servicios existentes, sino que los integran en la cotidianidad del usuario, acelerando su adopción y profundizando su impacto.

El reto hacia adelante no es tecnológico, sino de escalamiento y equidad, al asegurar que estos beneficios permeen de manera homogénea en toda la población. La profundización de la conectividad, la oferta de plataformas digitales confiables y la construcción de un ecosistema integrado han sido pasos agigantados hacia una de las transformaciones más relevantes del sistema financiero mexicano en décadas.