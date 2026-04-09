Plataformas lastran altas de empleo formal a marzo

El mercado laboral mexicano reportó un descenso en la creación de empleo durante el primer trimestre de 2026, al registrar 207,604 nuevos puestos de trabajo, cifra que representa una disminución del 8.4% respecto a los 226,731 puestos generados en el mismo periodo de 2025, según el reporte mensual del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al contrastar este desempeño con el máximo registrado para un primer trimestre en 2023, cuando se crearon 423,384 plazas, la generación de empleo actual muestra una reducción del 51%. Del total de puestos acumulados a marzo, el 83.1% corresponde a plazas permanentes y el 16.9% a eventuales. Al cierre del mes, el sistema cuenta con 22,724,680 afiliados, de los cuales 155,520 pertenecen al esquema de plataformas digitales.

De acuerdo con el reporte en marzo del IMSS se sumaron 32,930 posiciones, de las cuales los puestos tradicionales aportaron 41,306 registros, mientras que el componente de plataformas digitales restó 8,376 plazas.

Es importante destacar que la caída en plataformas impactó el crecimiento total del empleo para que éste fuera mayor, restando dinamismo a la recuperación del sector tradicional, ya que si excluimos a los trabajadores de plataforma el reporte del IMSS destaca que en marzo se crearon 41,306 empleos formales cifra que eleva el acumulado de puestos de trabajo a 258,605 para el primer trimestre del año. Este ritmo de generación de empleo supera los 226,000 empleos formales de 2025.

A nivel anual, el crecimiento de los últimos doce meses se situó en 1.2%, equivalente a 259,570 puestos adicionales frente a marzo del año anterior.

El sector de las plataformas digitales muestra una volatilidad superior al empleo tradicional, “mientras que los puestos tradicionales mantienen una base masiva con fluctuaciones porcentuales leves, el de plataformas actúa como un ‘amortiguador’ o variable de ajuste con movimientos bruscos mes a mes, comentó Jorge Sales Boyoli, especialista en temas laborales.

Analistas de Banamex ahora pronostican que el mercado laboral mostrará un mejor desempeño en 2026, con la creación de 360,000 empleos formales en el sector privado.

Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, anticipa un crecimiento en las expectativas de empleo en México para el segundo trimestre de 2026. Este incremento será impulsado, sobre todo, por el sector de la construcción y bienes raíces, junto con elementos estratégicos que favorecen la formalidad y productividad nacional, como son la reducción de la jornada laboral y el Mundial de Fútbol.

Los sectores con avances interanuales en empleo en marzo fueron transportes y comunicaciones, con 10.0%; comercio (+3.4%); electricidad (+2.1%), servicios para empresas (+1.9%) y servicios sociales y comunales (+0.7 por ciento).

Analistas de Banamex pronostican que el empleo mostrará una discreta mejoría en el 2026, con el alta de 360,000 plazas formales en el sector privado.