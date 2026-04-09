Fracking ¿a la vista en México?

México apostará a la estigmatizada técnica del fracking para la extracción de gas natural.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está por dar un giro de 360 grados a la política en la materia que siguió su antecesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el sexenio lopezobradorista incluso se presentó una iniciativa que al final no prosperó para prohibir el uso del fracking.

Aunque la técnica sí se utilizó, como se ha hecho durante muchos años en el país, se hizo de manera soterrada y limitada.

A poco más de un año de iniciado el presente sexenio, se anuncia un plan para la producción de gas natural y reducir la dependencia del país en la importación de ese insumo energético estratégico –reconoce– el gobierno, para la soberanía del país.

El objetivo es reducir la dependencia de las importaciones de gas natural de Estados Unidos que representan el 75% del total del consumo del país.

En un par de meses se tendrán las opiniones y recomendaciones de un Comité Técnico de especialistas sobre las mejores prácticas sustentables para la explotación de las reservas de gas natural del país.

Así lo anunció la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien reveló que del consumo total por 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, México importa 6,800 pies cúbicos diarios de gas natural.

De esta última cantidad 80% proviene de Texas y 20% de California.

El resto de la demanda nacional 2.3 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural, los produce Pemex.

El gas natural de importación que se consume en México ingresa al territorio nacional, a través de 22 puntos, 5 de ellos concentran el 69% del ingreso de gas natural importado: Camargo, Matamoros, Ojinaga, San Isidro y Los Algodones.

El diagnóstico del gobierno señala que tal dependencia tiene implicaciones para la soberanía energética.

Variaciones internacionales del precio, vulnerabilidad ante eventos climáticos; vulnerabilidad ante conflictos internacionales; limitaciones al desarrollo regional; incertidumbre en la garantía de suministro y dependencia de decisiones extranjeras.

Revolución del fracking en EU

El fracking o fracturación hidráulica para extraer gas natural, es precisamente la técnica que hizo posible la “revolución del shale” en Estados Unidos y lo convirtió en el líder mundial en producción de gas natural.

El fracking le permitió a EU acceder económicamente a enormes recursos de gas atrapados en formaciones de lutitas (shale) y rocas paretadas (tigh gas), que antes se consideraban no rentables

¿Del estigma al pragmatismo?

Desde hace tiempo, ya se venía deslizando esa intención, entre líneas discursivas oficiales, emitidas por la propia presidenta Sheinbaum hasta la secretaria de Energía Luz Elena González y el director de Pemex, Víctor Rodríguez.

Ahora, ya se anuncia de manera abierta, en el contexto de la crisis en Medio Oriente, que alertó al mundo entero, frente a la posibilidad de una crisis de suministro energético

Aunque desde hace muchos años ya estaba sobre diagnosticada la verdadera vulnerabilidad energética de México respecto del abasto de gas natural.

Es la dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos, lo que representa el verdadero riesgo para la soberanía energética del país y no el petróleo, advertían desde hace años, expertos y funcionarios gubernamentales en sexenios previos a los gobiernos auto calificados como la cuarta transformación.

La estigmatización de la técnica del fracking también tiene una larga historia en México, pero se acentuó de manera clara y marcada, en el sexenio lopezobradorista.

El viraje del gobierno para aprovechar el fracking es una buena noticia.

Sin embargo, hay dudas sobre las posibilidades de que el plan se realice exitosamente.

El analista de energía, cofundador y Head of New Ventures en Welligence Energy Analytics, Pablo Medina afirma que atraer petroleras top va a costar muchísimo porque México ya no se percibe como en el año 2015.

Y advierte que la gran pregunta no es si se permitirá o no el fracking en México, sino quién lo hará. Señala que si lo hace Pemex es equivalente a un fracaso garantizado y los inversionistas privados requieren términos legales, operativos y fiscales que no existen.

Recuerda que en el 2013 fue imposible lograrlo con un gobierno pro-apertura.

Hasta ahi, la opinión del especialista.

Lo cierto es que muy probablemente, el gobierno mexicano buscará atraer inversiones a través de los incipìentes esquemas de inversión mixta. Está por verse qué tanto apetito despiertan para la realización del fracking que depende de derechos de vía, superar las regulaciones técnicas y ambientales, además de los problemas de inseguridad en el país.

Al tiempo.

Atisbos

La Sofipo Finsus, que preside Norman Hagemeister Rey, ganó el Premio Oro de la Conferencia Fintech Americas 2026, por su programa de inclusión financiera “Mi Primer Mentor Empresarial” que aplica a más de 11,000 artesanos y emprendedores de zonas rurales de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son beneficiados con educación financiera, capacitación en herramientas tecnológicas y apoyo con crédito productivo y responsable. Ante su éxito proyecta llevarlo a otras regiones del país.