Crediclub invertirá 1,000 millones de pesos para acelerar crecimiento en los próximos tres años

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Crediclub, que recientemente inició su proceso de solicitud de licencia bancaria –al igual que otras entidades del sector financiero y tecnológico–, anunció que invertirá 1,000 millones de pesos en los próximos tres años, con el objetivo de triplicar el tamaño de su negocio en el mediano plazo.

El director ejecutivo de la firma, Marcelino Herrera, destacó que la institución cuenta con más de 17 años de rentabilidad sostenida, presencia en los 32 estados del país y más de 250,000 clientes activos.

“Somos una compañía muy sólida. Mientras gran parte de nuestros competidores pierden dinero todos los años, nosotros hemos sido rentables de manera consistente desde hace muchos años”, mencionó Herrera.

En términos financieros, Crediclub reportó una utilidad operativa de 120 millones de pesos el año pasado, con un índice de morosidad de 3.1 por ciento. Además, mantiene una cartera de crédito cercana a los 3,200 millones de pesos y colocaciones anuales por alrededor de 16,000 millones de pesos. En su brazo de ahorro e inversión, Super Tasas, administra depósitos por 3,700 millones de pesos.

Por su parte, Edouard Clauzel, director financiero de la compañía, explicó que una parte relevante de la inversión anunciada estará destinada a cumplir con los requerimientos regulatorios, así como a fortalecer la infraestructura tecnológica.

“Por un lado, debemos cumplir con los requerimientos de capital para el proceso de licencia; por otro, estamos robusteciendo de manera importante nuestro core bancario, elevando los niveles de automatización y sofisticación, además de fortalecer nuestros sistemas con una inversión tecnológica significativa”, señaló Clauzel.

Asimismo, Herrera subrayó que la empresa ya trabaja en la evolución de su operación hacia un modelo bancario, con énfasis en el fortalecimiento de controles y procesos clave, como la prevención de lavado de dinero (PLD), así como en la automatización y digitalización de sus servicios.

“Nos estamos preparando para operar como banco desde ahora. Estamos robusteciendo nuestros procesos, invirtiendo en tecnología y mejorando la experiencia del cliente para estar listos cuando llegue la licencia”, indicó Herrera.

En este contexto, la financiera señaló que, de concretarse exitosamente la autorización, buscará diversificar su base de clientes, actualmente enfocada principalmente en mujeres emprendedoras –que representan cerca de 90% de su cartera– y segmentos de nicho.

“La licencia bancaria nos permitirá ampliar nuestra propuesta de valor, llegar a nuevos segmentos y ofrecer productos que hoy no podemos, como la portabilidad de nómina, además de fortalecer la confianza de clientes e inversionistas”, mencionó Herrera.

Crediclub ha otorgado más de 5 millones de créditos y ha colocado más de 100,000 millones de pesos a lo largo de su historia, con un modelo enfocado en microcréditos grupales que ha permitido impulsar la actividad económica de sus clientes. De acuerdo con la firma, por cada peso prestado, sus clientes generan otro peso adicional en ingresos.

Transición digital

Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía también apuesta por una transformación tecnológica profunda. Recientemente lanzó una nueva aplicación que integra todos sus productos financieros en un solo ecosistema digital, incluyendo crédito, ahorro, pagos y tarjetas.

“Queremos que nuestra app se convierta en el principal ecosistema financiero de nuestros clientes, con una experiencia simple, rápida y completamente digital”, señaló Herrera.

La inversión anunciada también contempla el desarrollo de nuevos productos, la expansión del crédito individual, tarjetas de crédito bajo esquemas de financiamiento flexible (Buy Now, Pay Later), así como la incorporación de seguros y otros servicios financieros.

“En los próximos años, buscaremos diferenciarnos por nuestra tecnología, por la calidad de nuestros procesos y por la capacidad de ofrecer soluciones financieras completas a nuestros clientes”, concluyó.