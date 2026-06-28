Banxico no está prendiendo la maquinita

Diez días después de que comenzaron a registrarse señales de alarma entre algunos analistas económicos, por lo que hasta ese momento parecía que Banxico comenzaría a inyectar liquidez a la economía para estimular el crecimiento económico y eventualmente financiar deuda del gobierno, el banco central, en conjunto con Hacienda, el IPAB y Pemex, salieron a rechazar la especie.

Formaron un bloque institucional y salieron al paso de las interpretaciones a modificaciones a las reglas del Banco de México, anunciadas, previamente.

La mecha que se encendió

No se trató de un rumor. Se trató, a falta de información específica, de la interpretación que hicieron algunos expertos económicos no gubernamentales, sobre algunas modificaciones que el propio Banxico anunció, a través del Diario Oficial de la Federación para, en términos generales, ampliar sus facultades para comprar deuda gubernamental en el mercado secundario.

Comenzó a generar preocupación, que Banxico, en virtud de las modificaciones anunciadas –advertieron algunos analistas–, estaría en el camino de convertirse en comprador de última instancia de deuda del gobierno federal, con lo que el banco central financiaría de manera indirecta el gasto público.

Es decir, si el mercado por alguna razón, por ejemplo la pérdida del grado de inversión ó algún capítulo de pánico financiero, no quiere comprar la deuda gubernamental, el instituto central, podría comprarla.

Tal escenario iría en contra de lo que marca la Constitución que prohíbe expresamente a Banxico, financiar al gobierno.

El incipiente y creciente escándalo, obligó a las autoridades a salir a dar explicaciones.

Más vale tarde que nunca. Pero queda claro que a Banxico le falló la comunicación.

¿Cuál fue el origen de todo esto?

El pasado 15 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular 8/2026, mediante la cual el Banco de México podrá realizar subastas inversas y adquirir valores gubernamentales y Bonos de Regulación Monetaria en el mercado secundario.

Esto implica que Banxico podrá realizar subastas de compra y venta de valores “para contribuir con el sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público”.

Banxico, extingue el hilo de pólvora

El viernes pasado, el bloque institucional, encabezado por Banxico, en una llamada conjunta con analistas –reportada por Finamex, cuyo economista en jefe es Víctor Gómez Ayala–, explicó con detalle operativo cómo va a usar el nuevo canal de compra de bonos gubernamentales.

La nota periodística de lo que explicaron las autoridades monetarias, es que no se trata de un programa de estímulo monetario, sino de una herramienta técnica de administración de liquidez.

Banxico descartó explícitamente que sea un programa tipo flexibilización cuantitativa (QE).

Explicación al margen. ¿Qué es el Quantitative Easing (QE)?

Es cuando un banco central compra grandes cantidades de activos financieros (principalmente bonos del gobierno y a veces bonos corporativos o hipotecarios) creando dinero nuevo para inyectar liquidez a la economía.

Las claves

Pero volviendo al reporte de Finamex, destaca dos puntos relevantes: 1.- Banxico podrá comprar hasta 100 mil millones de pesos a valor nominal.

Solo se usarán dos instrumentos. Aunque la Circular 8/2026 había abierto la puerta a cinco tipos de bonos (Cetes, Bonos M, Bondes F, Udibonos y BREMs), en la práctica Banxico solo utilizará Cetes y Bondes F.

Los bonos de mayor plazo (Bonos M y Udibonos) quedaron descartados explícitamente.

Bondes F serán el vehículo principal. El techo de 100 mil millones representa cerca del 20% del saldo de instrumentos de regulación monetaria en circulación.

2.- La novedad más importante: El canal de compra podrá operarse no solo con bancos, sino también con casas de bolsa, sociedades de inversión y Siefores.

Abrir el canal a más participantes resuelve directamente la escasez de colateral en manos de la banca.

Al final, concluyen los analistas de Finamex, la nueva herramienta no es para bombear mayor liquidez al sistema, sino para asegurarse de que la que se necesita llegue a donde tiene que llegar.

El nuevo canal de compra es “plomería monetaria” no estímulo, dicen.

Considerando los comentarios de Finamex y la aclaración de Banco de México, la noticia es que no se está echando a andar la maquinita de hacer dinero. ¡Ojalá!

Atisbos

Tremendo escándalo de violencia intrafamiliar, protagoniza el ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión, en días pasados, del video en el que aparece golpeando a su esposa. La secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, informó que no se incorporó ni se incorporará al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel). Pero hay antecedentes de que el pasado primero de junio, en evento interno se presentó como director general del organismo.