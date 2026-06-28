Inauguran planta de moscas contra gusano barrenador

Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha una nueva planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado (GBG) que iniciará operaciones con una capacidad de 28 millones de insectos por semana.

La nueva planta, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, irá aumentando gradualmente la producción hasta alcanzar 100 millones semanales a finales de 2026.

Una vez alcanzada esa meta, especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) analizarán la viabilidad de aumentar la producción a 120 millones por semana.

Durante la inauguración de la planta, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de Estados Unidos anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer la operación del complejo y las acciones de prevención, control y erradicación del gusano barrenador en ambos países.

“El objetivo es claro: eliminar esta plaga para proteger el ganado, el comercio y la seguridad alimentaria de Estados Unidos y México”, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.

La biofábrica de Metapa de Domínguez, Chiapas, complementará la producción de la planta de Pacora, Panamá, que opera desde 2024 con una capacidad de 100 millones de moscas estériles por semana.

Ambas instalaciones permitirán incrementar la liberación de insectos estériles para reducir la población de la plaga mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, adelantó que la dependencia coordinará con las autoridades agropecuarias de las 32 entidades una nueva estrategia nacional de prevención, control y erradicación del GBG, con el objetivo de dar seguimiento y evaluar las acciones de difusión, capacitación, vigilancia, control de la movilización, así como la producción y liberación de moscas estériles en zonas libres, de erradicación y bajo control.

La funcionaria recordó que, tras la detección del primer caso del actual brote en noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas, México puso en marcha una estrategia nacional que ha permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado, verificar 84,000 cargamentos y liberar casi 7,000 millones de moscas estériles.

Lo anterior gracias al apoyo de más de 2,000 especialistas veterinarios y técnicos en campo, así como más de 400,000 sembradoras y sembradores del campo con la instalación de 578,000 trampas artesanales para capturar 13 millones de moscas y más de 4,000 técnicos enfocados en la vigilancia de la plaga desde el Programa Sembrando Vida.

Durante el acto inaugural, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó como un hito la construcción de la planta y aseguró que ambos países volverán a erradicar la plaga, como ocurrió hace 40 o 50 años, gracias al trabajo conjunto de ambos gobiernos.

Con la operación de la nueva planta se intensificará las liberaciones de insectos estériles en las zonas afectadas y se avanzarán en la estrategia regional para eliminar el gusano barrenador.