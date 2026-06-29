La ATDT prevé concluir simplificación de trámites en el 2027

El esfuerzo de simplificación que estamos haciendo no se había hecho. Lo mismo podemos decir de la digitalización, afirma Crystel Arellano Moreno, Coordinadora Nacional de Transformación Digital, “siempre que generas una herramienta digital, eliminas factores de arbitrariedad, espacios para la corrupción, pero, sobre todo, generas certeza para personas y empresas”, explica en entrevista, la funcionaria de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La ATDT detectó más de 5,000 trámites en dependencias y oficinas federales, de ellos alrededor de 60% han sido objeto de simplificación, depuración o integración. Como parte de ese proceso, 1,711 trámites fueron eliminados, porque se detectaron duplicidades, fragmentación de procedimientos o requisitos que podrían resolverse a través de mecanismos unificados.

La simplificación de trámites implica eliminar requisitos, disminuir tiempos de respuesta y optimizar procesos en cada una de las dependencias de gobierno. La meta para 2026 es simplificar 4,000 trámites y cerrar el 2027 con 6,000 que son el 100 por ciento.

“Buscamos que los procesos institucionales sean transparentes y permitan a las personas realizar trámites o solicitar servicios, desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir de manera presencial ante las instituciones”.

En el caso de las empresas, lo más relevante del trabajo hasta ahora es facilitar trámites relacionados con la construcción y operación, dice. “Hemos desarrollado un modelo que está en proceso de implementación en los estados, mediante el cual, con un solo expediente, se pueden realizar todos los trámites necesarios para la constitución y operación de una empresa.”

Acabar con el laberinto de trámites es una de las prioridades de la ATDT. Al presentar la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en abril del año pasado, el director de la Agencia, José Antonio Peña Merino presentó algunos números: en México se necesitaba cumplir 466 requisitos y realizar 51 trámites: nueve para constituirse; 25 para construir y 17 para operar.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones creó la Ventanilla Digital de Inversiones para Empresas Medianas, disponible en inversiones.gob.mx, para realizar trámites para constituir, construir y operar una empresa en un solo lugar. Actualmente se tienen 18 entidades integradas con un modelo homologado que ha pasado de nueve a seis trámites para la constitución, de 25 a 16 para construcción y de 17 a 10 para la operación.

Además, el 4 de mayo pasado se publicó el decreto de autorización inmediata. “Una vez que tengas tu autorización inmediata, vas a poder ejecutar tu proyecto de inversión, sin la necesidad de esperar el listado de trámites federales que implican meses o incluso años para poder iniciar de tu proyecto de inversión”, apunta la funcionaria.

Aunado a ello, recuerda, se creó la figura de la Oficina Presidencial de Promoción de Inversiones, encargada de dar atención a los proyectos de inversión para lograr que aterricen en el país.

La coordinadora menciona que también se ha facilitado la constitución formal de empresas, su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la obtención de permisos de importación y el acceso a beneficios para empresas IMMEX y otros programas de fomento a la inversión.

Igualmente, está en marcha un proceso de homologación de trámites en el ámbito estatal. La meta es integrar un catálogo único de trámites y servicios estatal y municipal (300 estatales y municipales) que contemplen los mismos requisitos y tiempos de resolución.

Por supuesto, se tendrán que tomar en cuenta las diferencias relacionadas con la situación geográfica y otras particularidades de los municipios. “Hay trámites muy específicos para empresas que operan en zonas de playa, por ejemplo”. Lo que se busca es dar certeza a las empresas respecto de lo que les puede pedir una autoridad y garantizar el derecho a los trámites relacionados con las personas físicas, remarca.

La prioridad es simplificar los que tienen mayor volumen de uso y los que tienen que ver con el acceso a derechos. “Estamos poniendo mucha atención a los que están relacionados con grupos vulnerables como niños, adultos mayores y mujeres”, dice Arellano.

Al hablar de derechos y grupos vulnerables, la funcionaria habla de su trayectoria académica y profesional. “Yo estudié Derecho y me especialicé en temas relacionados con el acceso a Derechos fundamentales. Cuando fui directora del Registro Civil de la Ciudad de México cobré conciencia plena de la importancia del Derecho a la Identidad. Es un derecho llave: si no tienes ese derecho es muy complicado que accedas al derecho a la educación, a la Salud entre otros, destaca.”

Trabajo con entidades

La tarea se realiza tanto a escala federal como estatal. De acuerdo con Arellano Moreno, el gobierno federal apoya a estados y municipios para que avancen tanto en la simplificación como en la digitalización administrativa.

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece que cada entidad deberá contar con una autoridad de simplificación y digitalización que realice a escala estatal lo que realiza la ATDT.

Una de las estrategias es dotarlos de capacidades tecnológicas, brindarles acompañamiento y capacitación y así eliminar la dependencia que tienen algunas instituciones de los servicios que les proporcionan empresas privadas.

Las acciones de la ATDT

Identificó más de 5,000 trámites federales, de los cuales eliminó 1,711 al detectar duplicidades o fragmentación de procedimientos.

A la fecha, aproximadamente el 60% de los trámites detectados han sido objeto de simplificación o integración.

Se implementó el sitio inversiones.gob.mx para que empresas medianas realicen trámites de constitución, construcción y operación en un solo lugar.

Se han reducido los trámites de constitución de nueve a seis, los de construcción de 25 a 16, y los de operación de 17 a 10.

El 4 de mayo se publicó un decreto que permite la ejecución inmediata de proyectos de inversión, para que las empresas inicien sus proyectos sin esperar los meses o años que suelen tomar los listados de trámites federales.

La Agencia implementa un modelo en los estados que permite realizar todas las gestiones necesarias para abrir y operar una empresa utilizando un solo expediente.