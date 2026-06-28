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Sigma Foods tiene potencial en el mercado de proteínas
Sigma Foods está bien posicionada para capitalizar el crecimiento de la demanda de productos ricos en proteína, un mercado con potencial de crecer más de 35% en los próximos cinco años y que hoy alcanza un valor global cercano a 1.7 billones de dólares, opinaron estrategas del banco inglés Barclays.
Sigma Foods está bien posicionada para capitalizar el crecimiento de la demanda de productos ricos en proteína, un mercado con potencial de crecer más de 35% en los próximos cinco años y que hoy alcanza un valor global cercano a 1.7 billones de dólares, opinaron estrategas del banco inglés Barclays.
Destacaron que la multinacional de alimentos, dueña de marcas como San Rafael, FUD y Yoplait, está invirtiendo para fortalecer la capacidad productiva de su negocio de carnes procesadas, lácteos y alimentos preparados.
Estas inversiones, detallaron, se están concentrando principalmente en México y Estados Unidos, con el objetivo de incrementar los volúmenes de producción y mejorar la eficiencia operativa.
Para este año destinará alrededor de 460 millones de dólares a gasto de capital, principalmente para proyectos relacionados con capacidad productiva.
“La fuerte y creciente demanda de proteínas, particularmente en productos cárnicos envasados, posiciona a Sigma para beneficiarse gracias a su amplia cartera de precios y su exposición a proteínas cárnicas y lácteas”, consideraron.
“El crecimiento de Sigma estará acompañado por una mayor inversión en infraestructura, ya que trabaja en proyectos de expansión de capacidad en México y Estados Unidos”, añadieron.
La empresa cuenta con más de 11,000 productos y más de 100 marcas en mercados como México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su portafolio incluye carnes cocidas, lácteos, carnes secas, comidas preparadas y otros alimentos.