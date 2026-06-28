Preparan nueva autoevaluación para servicios turísticos

La Secretaría de Turismo, bajo la tutela de Josfina Rodríguez, alista la segunda invitación consecutiva de su administración para que los prestadores de servicios turísticos que formen parte del Registro Nacional de Turismo (RNT) lo actualicen mediante el proceso de autoevaluación 2026.

El objetivo es facilitar con herramientas digitales el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley General de Turismo y promover la calidad y competitividad de los servicios turísticos, así como fortalecer la seguridad y confianza del turista (nacional e internacional) al garantizar que operan dentro del marco normativo.

“La autoevaluación 2026 está dirigida a todos los prestadores de servicios turísticos que, de manera voluntaria y proactiva, decidan participar en dicho ejercicio para medir su grado de cumplimiento de las obligaciones en materia turística y en su caso ser acreedor al Reconocimiento al compromiso turístico 2026”, refiere el Acuerdo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los próximos días.

Los interesados en participar deberán acceder al link que se habilitará una vez se publique el Acuerdo (ahí estarán detallados los pasos a seguir) y registrarse con fecha límite el 20 de octubre próximo, para que se pueda hacer adecuadamente el análisis y evaluación de la información entregada y, de ser el caso, otorgar el reconocimiento. De ser necesario, se solicitará documentación complementaria.

De acuerdo con la normatividad de la dependencia, quien está a cargo de este tema es la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas.

De acuerdo a la política turística del actual sexenio, “la emisión del Reconocimiento al Compromiso Turístico 2026 es una acción basada en el principio de la confianza ciudadana, para promover el cumplimiento de las obligaciones en materia turística, sin ser un requerimiento impositivo sobre el cumplimiento de obligaciones, mediante la invitación a participar de manera preventiva en el proceso de Autoevaluación correspondiente”.

Actualmente, el RNT es el catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país (agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, tour operadores y guías, entre otros), el cual constituye el mecanismo por el que las autoridades y la población en general cuenten con información oficial sobre los mismos y establecer comunicación cuando se requiera, evitando, por ejemplo, fraudes por ofertas engañosas.

El antecedente

En julio del año pasado, la titular de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció la primera campaña nacional de autoverificación turística 2025, que buscaba beneficiar a los más de 24,000 prestadores de servicios que integraban el RNT.

“Esta iniciativa representa un compromiso que hemos denominado Compromiso Turístico, donde el prestador asume la responsabilidad de brindar calidad, más allá de las verificaciones oficiales”, explicó entonces la secretaria de Turismo.