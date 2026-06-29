Producción de crudo en Venezuela libra impacto de terremotos

El nivel de producción petrolera de Venezuela no se vio afectado por los dos fuertes terremotos ocurridos el miércoles y actualmente se sitúa en 1,2 millones de barriles diarios, declaró el viernes la ministra de Hidrocarburos, Paulo Henao, en una entrevista en una estación de radio estatal, añadiendo que el suministro interno de gas y combustible está garantizado mientras las autoridades evalúan los niveles de existencias. “Estamos en condiciones normales de operación, todos nuestros pozos están activos, estamos produciendo", dijo la ministra en declaraciones a la radio estatal RNV.

El anuncio se da a pesar de que los cortes de energía hayan afectado la labor petrolera, como otras labores de rescate, atención médica, la descarga de importaciones en puertos, la distribución de ayuda y la producción de combustibles y productos petroquímicos.

La refinería El Palito, con una capacidad de 146.000 barriles diarios de petróleo, permanecía el viernes casi totalmente fuera de servicio por falta de electricidad.

Asimismo, la reactivación del Complejo Petroquímico Morón, el segundo más grande del país en operación, avanzaba de forma muy lenta por la misma razón, dijeron trabajadores de dichas instalaciones. Las centrales eléctricas Planta Centro y Termocentro, también ubicadas en la región central, no han podido restablecer todas las unidades que tenían en servicio antes de los terremotos, agregaron las fuentes.