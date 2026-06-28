¿Por qué cada vez cuesta más cometer un fraude?

Durante muchos años, combatir el fraude financiero parecía una carrera desigual. Mientras las instituciones fortalecían sus controles internos, los delincuentes encontraban nuevas formas de aprovechar la tecnología, la velocidad de las transacciones y la fragmentación de la información para mantenerse un paso adelante.

Hoy, afortunadamente, el panorama comienza a cambiar. La principal diferencia es que el combate al fraude dejó de ser responsabilidad exclusiva de una sola institución. Ningún banco, autoridad, empresa tecnológica o institución financiera puede enfrentar por sí solo un fenómeno que evoluciona todos los días. La respuesta más efectiva ha sido construir un ecosistema de colaboración en el que participan autoridades, entidades financieras tradicionales, fintech, proveedores tecnológicos y especialistas.

Esta coordinación está haciendo que cometer un fraude sea cada vez más complejo, más costoso y, sobre todo, más riesgoso para quienes intentan vulnerar el sistema financiero. El intercambio de información, la interoperabilidad de plataformas, el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, el análisis de patrones transaccionales y los mecanismos de alerta temprana permiten detectar operaciones inusuales con una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible. Lo que antes podía tardar días en identificarse, hoy puede descubrirse en cuestión de segundos.

La innovación tecnológica, sin embargo, no es suficiente. Su verdadero potencial surge cuando existe confianza para compartir información y coordinar acciones entre los distintos actores del ecosistema financiero.

La colaboración público-privada se ha convertido en uno de los principales activos para fortalecer la prevención del delito financiero. Las autoridades aportan capacidades regulatorias y de investigación; las instituciones financieras conocen el comportamiento de las operaciones; las empresas tecnológicas desarrollan herramientas cada vez más sofisticadas para detectar anomalías; y las fintech contribuyen con soluciones ágiles e innovadoras que enriquecen la capacidad de respuesta del sistema.

En México hemos logrado avances importantes en materia de digitalización financiera. Cada vez más personas utilizan aplicaciones móviles, realizan pagos electrónicos y acceden a nuevos servicios financieros digitales. Este crecimiento representa una enorme oportunidad para la inclusión financiera, pero también exige fortalecer permanentemente los mecanismos de protección para mantener la confianza de los usuarios.

La confianza es, quizá, el activo más importante de cualquier sistema financiero. Ninguna estrategia de inclusión tendrá éxito si las personas consideran que sus recursos están en riesgo. Por ello, prevenir el fraude no sólo protege el patrimonio de los usuarios; también fortalece la estabilidad del sistema financiero y genera mejores condiciones para el crecimiento económico.

En este contexto, la conversación ya no debe centrarse únicamente en quién tiene la responsabilidad de prevenir el fraude, sino en cómo todos los participantes pueden colaborar de manera más eficiente. La experiencia internacional demuestra que los sistemas más exitosos son aquellos donde la información fluye con oportunidad, la tecnología se utiliza de manera inteligente y la coordinación institucional se convierte en una política permanente.

Éste será precisamente uno de los grandes temas que abordaremos durante el Summit de UNIFIMEX 2026, que se llevará a cabo los próximos 23 y 24 de septiembre en el Tecnológico de Monterrey. La colaboración público-privada, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de los sistemas de prevención serán ejes fundamentales de una discusión que busca construir un ecosistema financiero más seguro, más eficiente y preparado para los desafíos del futuro.

Porque frente a un delito que no reconoce fronteras ni horarios, la mejor respuesta sigue siendo la misma: sumar capacidades, compartir información y trabajar coordinadamente. Esa es la fórmula que está haciendo que, afortunadamente, cada vez cueste más cometer un fraude.