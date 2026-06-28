La Sectur medirá la capacidad en las playas de Acapulco

Turismo y sostenibilidad. La Secretaría de Turismo desea aprovechar el periodo vacacional de verano para conocer la caracterización y capacidad de carga turística selectiva en 54 playas de Acapulco, Guerrero, entre ellas: Barra Vieja, Bonfil, Caleta, Caletilla, Condesa, Hornitos, Icacos, Revolcadero, Tamarindo, Puerto Marqués, Papagayo, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Las Brisas y Pichilingue.

Con la información recibida se definirá el plan de acción correspondiente (cantidad de turistas que pueden estar en las playas), “tomando en cuenta criterios ambientales, turísticos y sociales que permitan orientar la toma de decisiones requeridas para su conservación, aprovechamiento sustentable y fomento turístico”.

Debido a que la dependencia, a cargo de Josefina Rodríguez, no cuenta con personal para realizar dicha actividad, tiene en marcha un proceso de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas (los nombres no son públicos), para lo cual tiene un presupuesto base de 1.3 millones de pesos.

El fallo se dará a conocer el próximo jueves con la intención de formalizar el contrato dos semanas después. La vigencia del estudio será hasta el 12 de octubre del presente año.

En diciembre del año pasado, la dependencia intentó encomendar un estudio similar para 12 playas de Acapulco, aunque el proceso se declaró desierto porque la única propuesta (proveniente del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental con un monto de 760,000 pesos, no cumplió con los requerimientos legales y administrativos).

Erosión de playas

El interés del gobierno federal por el rescate integral del puerto (encomendado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur) se ha intensificado tras los efectos del cambio climático que lo han impactado.

“Acapulco ha sido uno de los destinos turísticos de sol y playa más representativos de México desde los años cuarenta. Durante el 2025 recibió un total de 5.4 millones de turistas en cuartos de hotel creciendo un 26% respecto al 2024. La grave erosión costera y la pérdida de terreno atribuidas a los huracanes Otis (2023) y John (2024), evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura turística costera y de los recursos naturales”, se argumentó.

Entre los factores a considerar en el estudio destacan: Superficie ocupada por infraestructura turística, espacios de uso público libre, áreas de tránsito, zonificación de usos (delimitación y registro de las zonas para baño, recreación, servicios, convivencia y demás usos autorizados en la playa), espacio efectivamente utilizable y protección y restauración ambiental (registro de ecosistemas costeros, zonas frágiles, áreas sujetas a protección y acciones de restauración observables).

Además, en el proceso se aplicarán 10 entrevistas a población local y 10 entrevistas a prestadores de servicios, concesionarios o permisionarios, cuando dichos actores estén presentes o resulten relevantes para la playa evaluada.