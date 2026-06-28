Con retos, reforma en subcontratación cumple cinco años

A un lustro de la reforma que reconfiguró la subcontratación en México, el endurecimiento regulatorio que pretendía incentivar la formalidad convive con un avance constante del empleo informal y un déficit permanente en la generación de puestos de trabajo regulados debido a la falta de fiscalización. A la par de este complejo escenario normativo y las exigencias de comprobación, los departamentos de recursos humanos asimilan de forma simultánea la adopción acelerada de la inteligencia artificial.

Las cifras del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) reflejan una evolución fluctuante en el padrón de empresas de servicios especializados, tras iniciar con poco más de 71,000 registros al cierre de 2021, la base creció a más de 100,000 a mediados de 2022 y superó las 143,000 en 2023, alcanzando un pico cercano a las 160,000 organizaciones.

No obstante, este crecimiento se vio interrumpido tras el primer proceso de renovación trienal obligatoria, el cual resultó en una depuración que dejó el padrón en 139,085 firmas activas; esto implicó la baja de más de 34,000 empresas debido a diversas irregularidades detectadas por las autoridades de seguridad social y fiscales.

Mónica Flores, expresidenta de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y de la American Chamber México, y quien dirige ManpowerGroup Latinoamérica, explica en entrevista que la reforma laboral tenía un fondo bueno orientado a terminar con las malas prácticas de evasión fiscal y simulación.

"La reforma laboral tenía un fondo bueno: acabar con las malas prácticas que implicaban abuso, robo, delincuencia, porque al final evadían impuestos y hacían una simulación fuera de la ley. Acabar con esto era una buena idea", puntualiza.

Sin embargo, detalla que la implementación afectó principalmente a las organizaciones cumplidoras al satanizar la industria, mientras que la falta de fiscalización permitió la proliferación de esquemas informales, "los que más sufrimos el impacto de esa reforma fuimos los que sí cumplíamos. Y los que no cumplían siguen sin cumplir hoy y siguen creciendo porque inventaron esquemas muy creativos”.

Según la también secretaria General de Coparmex, la generación de empleo formal no depende de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, sino del establecimiento de incentivos, seguridad jurídica, infraestructura y certidumbre energética para atraer capitales.

No obstante con la reforma de 2021 sobre subcontratación, las empresas se enfrentaron a una transición que implicó mudarse del reclutamiento tradicional hacia la prestación de servicios especializados altamente sofisticados, incrementando la carga administrativa para comprobar el cumplimiento.

"Nosotros lo que hicimos con la reforma fue adaptarnos y transformarnos, de ser en México una empresa de staffing y de reclutamiento, a una que da servicios especializados y reclutamiento, cumpliendo de A la Z todos los requerimientos de la ley, aumentando la burocracia para demostrar que sí lo hacemos bien", detalla.

Esta reconfiguración obligó a modificar las metodologías de trabajo, los sistemas de reporte y los perfiles del personal técnico para asegurar la exactitud en la gestión de los instrumentos de servicio.