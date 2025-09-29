Calificaciones de Banamex, sin cambio tras compra de 25% de sus acciones: Fitch

Fitch Ratings dio a conocer este lunes que las calificaciones de Banamex permanecen sin cambio, tras el anuncio, la semana pasada, de la compra del 25% del banco por parte del empresario mexicano Fernando Chico Pardo, operación que aún está sujeta al aval de las autoridades y que se prevé quede cerrada en la segunda mitad del 2026.

La calificación de Banamex, de acuerdo con Fitch, se encuentra en BBB+ con perspectiva negativa.

Continuaría apoyo de Citi

La agencia detalló que se espera que Citi siga siendo el accionista mayoritario, ya que mantendría 75% de las acciones ordinarias.

Por lo tanto, consideró que Citi continuaría apoyando al banco en caso de requerirlo, dado que continuaría siendo de su propiedad en gran medida.

“Esto se refleja en la calificación de soporte de accionistas de Banamex de ‘bbb+’, dos escalones por debajo de la calificación de Citi y considera el rol estratégico reducido del banco para su matriz”, expuso.

Fitch resaltó que Citi también continúa preparando la Oferta Pública Inicial (OPI) planificada de Banamex, la cual depende de aprobaciones regulatorias y de las condiciones del mercado.

Esto, precisó, forma parte de los planes de desinversión de Citi en sus negocios de banca minorista.

“La posible reducción, a mediano plazo, en la importancia estratégica de Banamex para Citi se refleja en la perspectiva negativa sobre la calificación internacional del banco”, argumentó.

Posición robusta de mercado

La agencia agregó que tras la escisión de los negocios corporativos e institucionales de Citi, Banamex exhibe un perfil crediticio individual sólido reflejado en su calificación de viabilidad de ‘bbb-’.

Mencionó que el banco tiene una posición robusta de mercado en banca minorista, préstamos de consumo y depósitos a la vista, junto con un crecimiento fuerte de negocio.

Sin embargo, expuso, el banco enfrenta riesgos a la baja de estrategia de negocio y operacionales en el mediano plazo debido a desafíos de ejecución y consolidación.

Fitch recordó que el 24 de septiembre pasado, Citi anunció que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia, acordó adquirir 25% de Banamex, por un monto de venta estimado en 2,300 millones de dólares al momento del acuerdo.

Dicha transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores mexicanos y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.