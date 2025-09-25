Sheinbaum califica de "buena noticia" regreso de Banamex a manos mexicanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una “muy buena noticia” la adquisición de una parte de Banamex por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, operación que marca un nuevo capítulo en el futuro de esta institución financiera.

“Es un empresario mexicano y es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo con Citi, me buscaron para informarme eso”, declaró Sheinbaum Pardo, sobre la transacción durante su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

También, la jefa del estado mexicano detalló que sostuvo una videollamada un día antes del anuncio oficial, en la que se le informó de la operación. “Regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25%”, subrayó.

Chico Pardo y su familia adquirirán el 25% de Grupo Financiero Banamex —equivalente a 520 millones de acciones— por un monto estimado de 42,000 millones de pesos. Con este acuerdo, el empresario será nombrado presidente del Consejo de Administración de Banamex, mientras que Ignacio Deschamps permanecerá como presidente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo continuará como director general.

La venta, que aún requiere autorizaciones regulatorias, se prevé concluya en la segunda mitad de 2026. Citi destacó que esta operación representa el inicio de una relación estratégica con Chico Pardo y, al mismo tiempo, un paso más hacia la salida a bolsa de Banamex.

Por su parte, Chico Pardo declaró que su apuesta responde a la vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México y expresó su compromiso de dar continuidad a los programas sociales y culturales que distinguen a la institución.

“Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”, afirmó.