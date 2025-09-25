Chico Pardo agradece a Sheinbaum apoyo para poder adquirir 25% de Banamex

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo agradeció este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al secretario de Hacienda, Édgar Amador, y en general al gobierno de México, por el apoyo que le brindaron para que fuera posible la adquisición del 25% de Banamex a Citi, anunciada el miércoles.

En conferencia de prensa, en lo que fue su primera aparición en Banamex, destacó que está haciendo una inversión personal muy relevante, y que mucho le animó la confianza que tiene en el gobierno de la Presidenta y su proyecto de país.

“Quisiera agradecer a la señora presidenta Sheinbaum, al señor secretario de Hacienda y a todas las autoridades del gobierno mexicano el apoyo que me han brindado para que sea posible esta operación tan trascendente para nuestro pueblo”, dijo.

Añadió: “Yo he sido muy exitoso invirtiendo en México. Les recomiendo que hagan lo mismo. A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Yo siempre he creído que es la mejor opción de inversión por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”.

La presidenta no puso ninguna condición

El empresario mencionó que en las conversaciones con la presidenta Sheinbaum, no les puso ninguna condición en esta operación.

Reveló que en la llamada que sostuvo con la mandataria antes de darse el anuncio de la operación, él le comentó que es un reto muy grande volver a Banamex a manos mexicanas, pero que es un reto que le entusiasma.

Comentó que los primeros acercamientos los tuvo hace aproximadamente seis meses con el estadounidense Citigroup, pero que conforme pasó el tiempo el proyecto lo entusiasmó cada vez más, hasta que se hizo una oferta formal.

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, presidente de Banamex, también agradeció a la presidenta Sheinbaum y al titular de Hacienda, por su valioso apoyo en la transición de Banamex a manos mexicanas.

Buscarán recuperar mercado

Fernando Chico resaltó que entre sus planes para Banamex están, seguir priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica.

De igual forma tener una organización centrada en el cliente buscando siempre su satisfacción; continuar acelerando la colocación de crédito y recuperar la participación del mercado que tenían hace algunos años, entre otros.

Pagar impuestos, obligación hasta moral

Respecto al pago de impuestos por esta transacción, Ernesto Torres aseguró que Citi lo hará cuando se concrete la transacción.

En tanto, Chico Pardo comentó al respecto que pagar impuestos es una obligación hasta moral.