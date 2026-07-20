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"La Roja" llega a España y más de un millón de personas inundan Madrid para ver a los campeones
La afición española abarrota la Plaza de Cibeles en Madrid, a la espera de la llegada de los jugadores españoles quienes conquistaron su segundo título mundial.
Más de un millón de personas inundaron las calles de Madrid este lunes para ver a los jugadores de la selección de España en su recorrido en autocar descubierto para celebrar su título del domingo en el Mundial, indicó la delegación del Gobierno en la capital a la AFP.
"Se estima más de un millón de aficionados en las calles de Madrid", abarrotadas de seguidores con banderas de España y camisetas de La Roja, señaló la fuente.