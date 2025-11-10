El BoE busca generar confianza en las stablecoins

El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) declaró ayer que su objetivo es “generar confianza” en las monedas estables en Reino Unido, que estarían vinculadas a la libra esterlina según las normas nacionales propuestas para la criptomoneda.

El valor de la mayoría de las stablecoins –una forma de moneda digital vinculada al dinero del mundo real– se mantiene estable gracias a su vinculación abrumadoramente con el dólar.

Reino Unido quiere introducir normas en el 2026 sobre las monedas estables respaldadas por libras esterlinas.

Las propuestas del BoE “marcan un paso fundamental hacia la implementación del régimen de monedas estables de Reino Unido el próximo año”, dijo Sarah Breeden, vicegobernadora del BoE para la estabilidad financiera, en un comunicado.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar la innovación y generar confianza en esta forma emergente de dinero”.

Breeden afirmó que “las propuestas son adecuadas para un futuro en el que las monedas estables desempeñen un papel significativo en los pagos, brindando a la industria la claridad que necesita para planificar con confianza”.

Las propuestas del BoE incluyen permitir a los emisores de monedas estables sistémicas “mantener hasta 60% de los activos de respaldo en deuda pública británica a corto plazo”.

Mientras tanto, “para salvaguardar el acceso continuo al crédito a medida que el sistema financiero se adapta gradualmente a las nuevas formas de dinero digital, el banco propone límites de tenencia temporales de 20,000 libras esterlinas por moneda para particulares”, añade el comunicado.

Esta cifra asciende a 10 millones de libras para las empresas, y existe la posibilidad de cantidades mayores para las organizaciones más grandes

“Estos límites se eliminarían una vez que la transición ya no represente riesgos para el financiamiento de la economía real”, dijo el Banco de Inglaterra.

El regulador del mercado financiero británico publicó por separado en mayo sus propias propuestas para la emisión de monedas estables.