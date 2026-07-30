BBVA México reportó utilidad de 56,679 millones de pesos en primer semestre, una reducción de 1.4%

Un día después de que anunció cambios importantes en su cúpula directiva en diferentes mercados, incluido México, BBVA reportó sus resultados financieros para el segundo trimestre y primer semestre del 2026.

Así, BBVA México —principal mercado del grupo español—, reportó una utilidad neta de 56,679 millones de pesos durante los primeros seis meses del 2026, lo que representó una caída de 1.4% respecto al mismo periodo del año pasado.

En su reporte, la institución detalló que dicha disminución se debe principalmente a la actualización de modelos de riesgos implementada en el primer trimestre del 2026; mientras que el margen financiero fue impulsado por una buena evolución de 10.9%, así como por las comisiones netas que se incrementaron 6.2 por ciento.

Sólo en el segundo trimestre del año, BBVA México registró ganancias por 28,443 millones de pesos, un crecimiento de 0.7% respecto al trimestre previo.

Cartera creció 10% y captación 8%

BBVA México comunicó que, al cierre del primer semestre, su cartera de crédito vigente alcanzó casi los 2.2 billones de pesos, un crecimiento de 10.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Este crecimiento representó más de 199,000 millones de pesos adicionales y estuvo acompañado por una mayor colocación de financiamiento a familias, empresas y mipymes, así como por avances en inclusión financiera”, detalló la institución.

Por segmentos, la cartera comercial (incluidos empresas, entidades financieras y gobierno), mostró un crecimiento de 9.9% en el periodo; lo mismo que el portafolio destinado a familias (donde se integran tarjetas de crédito, consumo no revolvente y vivienda).

El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó, al cierre de junio, en 1.7%, lo que se compara con el 2.3% registrado por el sistema bancario a mayo previo.

En cuanto a la captación, BBVA México informó que al cierre del primer semestre del 2026, los recursos totales depositados por los clientes ascendieron a 3.2 billones de pesos.

De este monto, la captación a la vista y el ahorro alcanzaron 1.7 billones de pesos, con un incremento de 5.1%. En tanto, la de plazo se ubicó en 347,000 millones de pesos, 14.3% superior a la registrada en 2025; mientras que los recursos administrados en sociedades de inversión llegaron a 1.2 billones de pesos, con un crecimiento anual de 10.9 por ciento.

Cambios directivos entrarán en vigor el 1 de septiembre

BBVA México recordó que, la víspera, dio a conocer una actualización en su estructura de gobierno, la cual entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2026.

Así, detalló que como parte de estos cambios, José Luis Elechiguerra será nombrado director general de la institución, encabezando la estrategia operativa y el desarrollo del negocio.

Por su parte, Eduardo Osuna Osuna asumirá la presidencia del Consejo de Administración, con la responsabilidad de fortalecer las relaciones institucionales del banco, además de impulsar la toma de decisiones en materia de acción social, así como en los consejos regionales y con clientes mayoristas desde una función no ejecutiva dentro del grupo financiero.