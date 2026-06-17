Banxico instruye medidas para simplificar y estandarizar transferencias desde el celular

Este miércoles el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos cambios normativos. Uno relacionado con la homologación de la experiencia del usuario en transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles, y otro con los niveles de operación de cuentas de depósitos a la vista

De acuerdo con el banco central, ambas modificaciones buscan propiciar una mayor adopción de los medios de pagos digitales, y extender sus beneficios a sectores cada vez más amplios de la población.

Hacer más fácil las transferencias desde celular

En el primero de los casos, detalló, los ajustes a las disposiciones incorporan la obligatoriedad de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en sus aplicaciones móviles para todas las instituciones que ofrecen el servicio de transferencia de fondos (como los bancos).

Y es que hoy, a pesar de que ya existen diferentes alternativas para realizar pagos electrónicos instantáneos como el CoDi y DiMo (ambos corren por la carretera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI), éstos no han logrado despegar.

Con este cambio, se busca que las transferencias electrónicas desde el celular sean más simples y estandarizadas.

Para ello, el Banxico emitirá unas “Guías para la homologación de la experiencia del usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles”, que tienen por objeto establecer las especificaciones técnicas necesarias.

Se crea nivel de cuenta N2 Bis

Por otra parte, el Banxico amplía la capacidad de recepción de fondos en un nuevo nivel de cuenta simplificada.

Con ello, se habilita a las instituciones de crédito (como bancos y otros) para ofrecer cuentas Nivel 2 Bis, enfocadas en pequeños comercios, que les permitirán recibir el equivalente a 15,000 Unidades de Inversión (Udis) mensuales (alrededor de 132,000 pesos), de las cuales, al menos, 12,000 (105,600 pesos) deberán provenir de la recepción de pagos digitales.

“Este ajuste busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito, con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales”, destacó.

Fomentar acceso a mejor servicios financieros

El Banxico resaltó que ambas acciones buscan fomentar el acceso a mejores servicios financieros.

En primera instancia, puntualizó, para más de 80 millones de usuarios de servicios de transferencias, a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos.

Y en forma complementaria, a más de 4.4 millones de pequeños comercios, permitiendo su acceso a una cuenta bancaria, con la que pueden enviar y recibir pagos digitales, acorde a su actividad económica.

“Así el Banco de México, en línea con sus finalidades de propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, y de promover el sano desarrollo del sistema financiero, refrenda su compromiso para contribuir al incremento en la adopción de los pagos digitales, y con ello, incluir digitalmente a grupos más amplios de nuestra sociedad”, enfatizó.

Ambos cambios normativos se realizaron una vez recibidos y atendidos los comentarios que, al respecto, realizaron previamente jugadores del sistema financiero mexicano como los bancos.