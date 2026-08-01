Trece muertos al caer avioneta con turistas cerca de Líneas de Nasca en el sur de Perú

Una avioneta que transportaba turistas extranjeros a observar las milenarias Líneas de Nasca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, cayó este sábado pereciendo sus trece ocupantes.

El accidente de la aeronave ocurrió pasado las 13:00 locales (18:00 GMT), tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

"Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos", indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos.

Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro.

En el lugar, bomberos y policía trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.

El ministerio de Comercio Exterior confirmó en un comunicado que entre los fallecidos se encuentran "11 turistas extranjeros", así como los dos tripulantes.

El ministerio "brindará el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos", agregó.

Por su parte, la radio RPP aseguró que entre las víctimas "hay siete italianos, dos alemanes y dos españoles".

Emergencia en vuelo

La municipalidad de Vista Alegre en Nasca, lugar donde cayó la avioneta, confirmó la cifra de víctimas y expresó su más profundo pesar por el accidente de la aeronave de la empresa AeroDiana.

"De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo", señaló el municipio en un comunicado.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició la recolección de evidencias técnicas en el lugar del desastre.

La empresa AeroDiana informó a la AFP que en "las próximas horas" publicarán un comunicado para brindar mayor información.

"Ha explotado la avioneta al caer aquí en Pueblo Viejo", dijo un poblador de la zona.

El Ministerio Público dispuso el traslado de los fallecidos a la morgue de la región Ica (sur).

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejo 7 muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

AeroDiana ofrece vuelos de entre 30 minutos y una hora sobre estas líneas dibujadas en el desierto y conocidas mundialmente.

Las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, son geoglifos de más de 2,000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde altura.

Situadas en medio del desierto, su real significado es un enigma: algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico y otros un calendario.