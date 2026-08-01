Singapur prohíbe reingreso de Massive Attack tras mostrar bandera palestina en concierto

Dos miembros de Massive Attack recibieron severas advertencias y se les ⁠prohibió volver a entrar en Singapur después de que la banda británica concluyó su actuación el miércoles ondeando la bandera palestina, informó la policía.

Las autoridades indicaron que ⁠la banda fue investigada por sus "actos ⁠de apoyo a una causa política y por desplegar una bandera extranjera" durante su concierto, y que ya no se les permitirá actuar en Singapur.

"La policía se toma muy en serio los actos que puedan perjudicar la armonía racial y religiosa en Singapur e insta al público, incluidos los extranjeros, a abstenerse de introducir política extranjera, ya que esto puede socavar nuestra cohesión social y el Estado de derecho", afirmaron la policía y la autoridad de medios de comunicación en un comunicado conjunto el viernes.

Singapur no permite la exhibición pública de emblemas nacionales extranjeros sin permiso o exención, y la bandera palestina es un tema especialmente delicado dada la guerra en Gaza y la población musulmana de Singapur.

En 2023, el Ministerio del Interior declaró: "El actual conflicto entre Israel y Hamás es un tema delicado. Dada la gran sensibilidad que suscita, recomendamos evitar la exhibición pública y el uso de artículos relacionados con el conflicto".

La paz y la armonía entre las diferentes razas y religiones en Singapur no deben darse por sentadas, y ⁠no debemos permitir que los acontecimientos que ocurren ⁠en el exterior afecten a esta ⁠paz y armonía que tenemos en Singapur.

La población residente de Singapur es un 74% ⁠china, un 13,6% malaya y un 9% india, mientras que un 3,3% se clasifica como "otros". Alrededor del 15% son musulmanes.

Massive Attack, formado en Bristol, al oeste de Inglaterra, en 1988, es conocido por sus posturas políticas sin tapujos; en los videos proyectados durante su concierto se ponen de relieve conflictos que van desde la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hasta Sudán, Gaza y ⁠Ucrania.

Ni el organizador del concierto, Lushington, ni el grupo respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.