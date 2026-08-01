Infantino se enfrenta a una crisis tras pérdida de confianza de UEFA y CONCACAF

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfrenta a críticas sin precedentes después de que las confederaciones regionales UEFA y CONCACAF anunciaron el sábado que perdieron la confianza en su liderazgo tras su plan de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial.

Las dramáticas repercusiones de la propuesta descartada por Infantino, valorada en 4,200 millones de dólares, han puesto de manifiesto el creciente malestar en el mundo del fútbol respecto a su estilo de liderazgo, con la UEFA, el organismo rector europeo, al frente de las críticas que podrían complicar sus esperanzas de reelección.

La propuesta de la FIFA había desencadenado una feroz reacción por parte de las confederaciones regionales, que afirmaron haberse visto sorprendidas por los planes de Infantino de vender participaciones a inversores privados en una nueva entidad que gestionaría los eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

Los responsables del fútbol exigen ahora una mayor supervisión de las decisiones que podrían redefinir la gobernanza y el futuro comercial de este deporte.

La UEFA, cuyos 55 miembros habían rechazado por unanimidad la propuesta a principios de esta semana, calificó la marcha atrás de la FIFA como una "victoria para todo el fútbol", al tiempo que añadió que la "tarea de restablecer la confianza en la FIFA" no había hecho más que empezar.

"La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol", afirmó la UEFA en un comunicado.

"La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta", señaló en un comunicado.

"No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) señaló que la propuesta se presentó al margen de todos los procesos de gobernanza establecidos, sin transparencia, sin consultas y sin el debido proceso.

"Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar", señaló.

"Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares. Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo".

"Un acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco"

La reacción negativa ha puesto en tela de juicio el capital político de Infantino, justo cuando se prepara para optar a un nuevo mandato.

La UEFA recordó a Infantino las promesas que hizo cuando fue elegido presidente de la FIFA en 2016, entre ellas el compromiso de dirigir el organismo rector de forma transparente y de tratar los fondos de la FIFA como si pertenecieran a sus federaciones miembro.

"En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo turbio, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente", añadió la UEFA.

"Y con unas reservas que superan los 5,000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol".

"La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa 'FIFA Forward' ya existente".

La FIFA e Infantino se negaron a comentar la declaración de la UEFA.

La Federación Neerlandesa de Fútbol afirmó que el proceso había dado lugar a una "ruptura fundamental de la confianza" en Infantino, mientras que el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, señaló que el dirigente suizo había "actuado de forma unilateral y sin transparencia", sin velar por los mejores intereses del deporte.

La presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, señaló que "el marco de la cooperación futbolística internacional se ha puesto en peligro innecesariamente en aras de intereses individuales".

Sin embargo, Infantino recibió el apoyo de Qatar, que afirmó que la propuesta tenía méritos y respaldaba plenamente sus esfuerzos.

El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, también acogió con satisfacción la decisión de retirar la propuesta, pero reiteró su apoyo a Infantino.

Fuerte oposición

El plan de Infantino, anunciado el martes, se topó rápidamente con una fuerte oposición por parte de las confederaciones regionales, que se quejaron de no haber sido consultadas sobre una medida que podría alterar la estructura comercial del fútbol mundial.

Tras la reacción negativa, Infantino afirmó que el organismo rector del fútbol mundial había abandonado los planes tras escuchar "atentamente todas las opiniones".

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, acogió con satisfacción el sábado el cambio de postura de la FIFA.

El jeque Salman, de Baréin, afirmó que esperaba que "cualquier iniciativa que pudiera afectar al fútbol mundial se presentara y debatiera con las confederaciones, el Consejo de la FIFA, las federaciones miembro y otras partes interesadas de manera oportuna, transparente y significativa".

"El futuro del fútbol mundial debe forjarse siempre mediante una consulta adecuada, un diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza establecidas de nuestro deporte".

El presidente de Football Australia, Anter Isaac, se expresó en términos similares, respaldando la innovación al tiempo que advertía contra el incumplimiento de principios fundamentales como la integridad, la independencia, la buena gobernanza, la transparencia, la consulta significativa y el debido proceso.

Las esperanzas de reelección de Infantino se ven golpeadas

La polémica llega en un momento delicado para Infantino, quien declaró en abril que tenía la intención de presentarse a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA.

Desde que sustituyó a Sepp Blatter en 2016, ha sido reelegido sin oposición en dos ocasiones y parecía tener la organización firmemente bajo su control.

Aunque su reelección para el mandato 2027-2031 parecía una mera formalidad, los expertos han declarado a Reuters que la reacción negativa contra la propuesta rechazada ha puesto de manifiesto el descontento entre algunos miembros de la FIFA y podría complicarle el camino de cara al Congreso de la FIFA que se celebrará el próximo mes de marzo en Marruecos.

"Es evidente que se ha mostrado un tanto ególatra en todo lo que ha hecho. Sé que ha molestado a muchas de las federaciones miembro con algunas de sus decisiones", afirmó Bob Dorfman, analista de marketing deportivo.

La rapidez del giro ha sido especialmente llamativa, ya que se ha producido menos de dos semanas después de que Infantino brindara por el Mundial con mayor éxito comercial de la historia.

"Hace tan solo dos semanas, estaba en la cima del mundo, tras el megaevento deportivo más exitoso de la historia de este planeta", señaló el economista Victor Matheson, experto en negocio deportivo del College of the Holy Cross de Massachusetts.

"Y solo dos semanas después, está luchando por su supervivencia política".