Querétaro dentro de las Rutas Turísticas Mundialistas

El Municipio de Querétaro, gobernado por su presidente Felipe Fernando Macías Olvera, se sumó a la estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para difundir las Rutas Turísticas Mundialistas, una iniciativa construida en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y prestadores de servicios turísticos que busca incentivar la llegada de visitantes y ampliar su estancia en los destinos sede y sus regiones.

A través de la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, se implementa esta estrategia que fortalece la proyección de la capital como un destino turístico competitivo y permite que las y los visitantes complementen la experiencia del Mundial con la riqueza histórica, cultural, gastronómica y de entretenimiento que ofrece la ciudad.

Gracias a este esfuerzo conjunto, el municipio de Querétaro forma parte de diversas rutas diseñadas para que los aficionados disfruten de recorridos por el Centro Histórico, actividades culturales, gastronómicas y de esparcimiento, así como opciones para conocer otros atractivos del estado.

La participación de Querétaro en estas rutas se logró gracias a la invitación de la Asociación de Ciudades Patrimonio para participar en una convocatoria de la cual la ciudad fue seleccionada, y desde turismo federal se promueven sus rutas.

Entre las experiencias disponibles se encuentran recorridos que enlazan la Ciudad de México, San Juan del Río y Querétaro, con visitas al Centro Histórico, paseos en tranvía, diligencia y walking tour, además de alternativas de hospedaje y servicios turísticos que permiten descubrir la riqueza patrimonial de la capital queretana.

Como parte de esta estrategia también se incorpora una Ruta Turística Mundialista Incluyente, que considera servicios de accesibilidad para personas con discapacidad y visitantes con necesidades específicas, con lo que reafirma el compromiso de que la actividad turística sea una experiencia accesible para todas y todos.

El Municipio de Querétaro invita a recorrer el Centro Histórico, disfrutar de su gastronomía y vivir las experiencias que distinguen a la ciudad como uno de los destinos turísticos más importantes del país.