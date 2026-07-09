México exigirá protocolos claros a autoridades de EU por caso Lorenzo Salgado: embajador Lazzeri

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, anunció que el Gobierno de México ha puesto en marcha un despliegue de alto nivel para exigir el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte del connacional Lorenzo Salgado Araujo.

Destacó que, a través de canales diplomáticos en Washington y Houston, las autoridades de México exigen una investigación exhaustiva y transparente sobre las circunstancias del deceso del mexicano a manos de miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrido el 7 de julio.

Como parte de las acciones inmediatas, Lazzeri informó que se han programado reuniones de alto nivel con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y miembros de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

El objetivo de estos encuentros es exigir con firmeza una revisión transparente de los hechos y el establecimiento de protocolos claros que eviten tragedias similares en el futuro.

Roberto Lazzeri fue enfático al señalar la base ética de esta demanda diplomática. Si bien reconoció el derecho de cualquier país a hacer cumplir su marco legal, subrayó que existe un límite universal innegociable.

“Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, escribió en su cuenta de X.

Recordó que, desde el Consulado en Houston, se brinda acompañamiento integral a la esposa e hijos de Salgado Araujo en este difícil momento.