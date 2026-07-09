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Denza Z: el súper EV de BYD hace 0-100 km/h en menos de 2 segundos y tiene más de 1,600 hp
Denza, la marca premium de BYD, presentó el Denza Z, un súper deportivo eléctrico que apunta directo a la élite europea. Aquí tienes todos sus detalles
BYD aprovechó el Festival de la Velocidad de Goodwood para mostrar uno de sus productos más avanzados, con la misión de incomodar a los deportivos más icónicos de Europa. El Denza Z llega con un tren motriz 100% eléctrico y más de 1,600 hp.
Potencia descomunal en formato GT
Denza desarrolló este auto sobre la e3 Sports Car Platform, una plataforma especializada para deportivos eléctricos que integra tres motores: uno en el eje delantero y dos con control independiente por rueda en el trasero. Trabajando en conjunto entregan hasta 1,604 hp y 915 lb-pie de par.
En el Denza Z Coupé, el 0-100 km/h toma apenas 2.25 segundos, más rápido que un Porsche 911 Turbo S bajo el mismo criterio. La variante Racing, con llantas semi lisas opcionales, baja el 0-100 hasta 1.96 segundos y eleva la velocidad punta de 300 a 350 km/h.
Variantes: Coupé, Spider y Z Special Edition
Denza confirmó una variante convertible (Spider) que comparte especificaciones con el coupé. Además anunció el Z Special Edition, la versión más extrema, desarrollada en el Nürburgring: genera 2,000 hp y hace el 0-100 km/h en poco menos de 1.7 segundos. Los detalles técnicos de esta versión se revelarán más adelante.
Batería, carga rápida y autonomía del Denza Z
Las variantes convencionales usan un paquete de baterías de 76 kWh de nueva generación, compatible con la carga ultrarrápida de BYD: pasa de 10% a 70% en cinco minutos y llega hasta el 97% en nueve minutos. La autonomía varía según la versión:
El peso oscila entre los 2,230 y 2,300 kg según la variante.
Chasis y dinámica
El Denza Z monta suspensión magnetorreológica adaptativa, frenos carbocerámicos, sistema de torque vectorial, eje trasero direccionable y la posibilidad de hacer vueltas de compás.
Interior y equipamiento premium
Por dentro incluye un sistema de infoentretenimiento de 12.8" con la suite de Google para autos integrada, espejo retrovisor digital, asientos con masaje y control de temperatura, selector de modos de manejo, sistema de audio premium e insertos en fibra de carbono, entre muchos otros elementos de lujo y confort.
En Reino Unido, los precios del Denza Z parten desde:
Precio del Denza Z y su equivalente en pesos mexicanos
En Reino Unido sus precios parten desde las 142,900 libras esterlinas —cerca de 3,339,000 pesos mexicanos—, para la versión coupé convencional, el Spider parte de las 159,900 libras esterlinas —3,737,000 pesos mexicanos—, mientras que la variante Racing parte de las 172,900 —4,040,000 pesos mexicanos—.
Denza dejó claro que el Z tendrá alcance global y podría llegar a México, sobre todo considerando que la marca ya opera en el país. Hasta el momento no hay confirmación por parte de Denza, pero nos mantendremos al tanto sobre cualquier nuevo dato.