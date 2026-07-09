Nissan Tekton: alma de Renault Duster y estilo de la Armada, ¿llegará a México?

Nissan aprovecha su alianza con Renault para tomar prestada la base de la Renault Duster (Dacia Duster) y adaptarla a su marca en 50 países. La Nissan Tekton es su apuesta más reciente para ganar terreno en mercados emergentes mientras la marca navega su reestructuración financiera.

Un frente inspirado en la Nissan Armada

Nissan Tekton 2027

Nissan se inspiró en la reciente Armada / Patrol para dar identidad a esta SUV: un frente con parrilla enorme, faros cuadrados y contrastes en color plata que simulan placas de metal para un look más aventurero. Es, sin duda, la parte con mayor personalidad propia.

Nissan Tekton 2027

De costado, salvo los detalles en las puertas delanteras y los rines de hasta 18", la silueta delata su origen Duster. La parte trasera busca diferenciarse, pero también deja claro de qué modelo deriva. Dimensiones: una SUV subcompacta de 4.34 metros

Dimensiones: una SUV subcompacta de 4.34 metros

Nissan Tekton 2027

La Nissan Tekton mide 4.34 metros de largo, lo que la ubica de lleno en el segmento subcompacto: por encima de la Nissan Kait y por debajo de la nueva Kicks. Al basarse en el Duster, el despeje al suelo es clave: ofrece 21.1 cm de altura libre. Mientras que su cajuela puede llegar a los 518 litros.

Interior con ADN Nissan

Nissan Tekton Interiorgeos98

Por dentro, el diseño base es el del Duster, pero con emblemas de Nissan, una interfaz con el lenguaje visual de la marca japonesa y tapicería con contrastes exclusivos en color morado.

Destaca una pantalla central de 10.1" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, un cuadro de instrumentos digital de 10.25", cargador inalámbrico, techo panorámico y aire acondicionado automático, entre otros elementos.

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A nivel seguridad Nissan menciona seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

Motores: dos opciones turbo a gasolina

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Mecánicamente, la Tekton usa la plataforma CMF-B de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Al menos para India —el mercado desde donde se da a conocer al mundo— no hay tren motriz electrificado, solo opciones a combustión:

1.0 turbo de tres cilindros: 101 hp, con caja manual de seis cambios.

1.3 turbo de cuatro cilindros: 163 hp, con manual de seis o automática de doble embrague (DCT) de seis marchas. En todos los casos, la tracción es delantera.

¿Llegará la Nissan Tekton a México?

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La Nissan Tekton se construirá en India y la marca confirmó su venta en 50 países, principalmente en Medio Oriente y África. Por sus características, creemos que encajaría bien en México, donde sus rivales naturales serían VW Taigun, Hyundai Creta, Kia Seltos, MG ZS y Chirey Tiggo 4 Pro. Habrá que esperar el plan de expansión de Nissan para saber si la veremos por aquí.