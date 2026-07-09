STyFE protege a 5,196 mujeres bajo el Convenio 190 de la OIT en la CDMX

Durante los años 2025 y 2026, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México atendió a 5,196 mujeres trabajadoras por situaciones de discriminación, violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual.

Dichas acciones forman parte de la aplicación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a tres años de su entrada en vigor, el cual mandata a los países firmantes a erradicar la violencia en los centros laborales.

Del total de las atenciones reportadas por la Subprocuraduría de Atención a Mujeres, 2,146 casos correspondieron a discriminación, despido por embarazo y violencia laboral, gestionados bajo el protocolo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET).

Asimismo, se dio seguimiento a más de 550 mujeres víctimas de acoso y hostigamiento sexual, quienes fueron canalizadas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para la judicialización de sus carpetas. Esta vinculación opera mediante un convenio firmado entre la secretaría laboral y la fiscalía local el 10 de diciembre de 2025.

El balance institucional también registra la atención a más de 2,500 trabajadoras del hogar que acudieron por violaciones a sus derechos laborales y discriminación de sus empleadores.

De acuerdo con la STyFE persisten retos para eliminar estas conductas, de manera particular en sectores como mujeres, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar y jóvenes.