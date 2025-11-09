Banorte invertirá 741 millones de pesos para expandir su centro de contacto en Monterrey; generará 2,800 empleos

Grupo Financiero Banorte ha iniciado la expansión de su Centro de Contacto Roberto González Barrera en Monterrey, Nuevo León, para lo cual invertirá 741 millones de pesos.

De acuerdo con la institución, con ello se pasará de 16,000 a más de 30,000 metros cuadrados de oficinas del centro, y se incrementarán de 2,000 a 3,800 estaciones de trabajo. El tiempo estimado de construcción será de 22 meses.

Asimismo, apuntó, con ello se generarán alrededor de 2,800 nuevos empleos, dado que la meta es pasar de 3,000 a más de 5,800 puestos operativos.

Actualmente los colaboradores de estas oficinas, de acuerdo con el banco, tienen en promedio 22 años y 51% son estudiantes, muchos de los cuales inician su trayectoria profesional en Grupo Financiero Banorte.

“Este proyecto mantendrá el legado de Roberto González Barrera, fundador de este centro de contacto en 2010, e impulsor del crecimiento y consolidación del banco, para continuar como el mejor lugar para trabajar de las nuevas generaciones”, señaló la institución.

Banorte destacó que el Centro de Contacto Roberto González Barrera, El Visionario, integra la calidez y el conocimiento humano, con el poder de la tecnología.

“Con herramientas 100% digitales e Inteligencia Artificial (IA), se automatizan tareas repetitivas para que los asesores se enfoquen en la resolución de situaciones complejas, y en ofrecer una atención hiperpersonalizada de alto valor a los clientes”, mencionó.

Actualmente en el centro se generan más de 45 millones de interacciones anuales –vía voz, chat, videollamadas, redes sociales y correo electrónico–, para brindar asesoría, soporte y soluciones que van desde aclaraciones, bloqueos y activaciones de NIP, hasta apertura de cuentas y otros servicios.

Recuerdan a Roberto González

Al colocar la primera piedra para la construcción de la segunda etapa de este centro de contacto, Carlos Hank González, presidente de Banorte, recordó a su abuelo, Roberto González Barrera, fundador del banco, quien falleció en 2012, a quien le dieron voz gracias a la Inteligencia Artificial.

“Tu legado sigue vivo, hemos seguido tu ejemplo y Banorte es el banco que siempre soñaste. Seguimos creyendo en las familias y empresas de nuestro país”, expresó Carlos Hank.