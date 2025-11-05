Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 2:00 min

Banorte admite que podría no alcanzar su objetivo de beneficios para 2025

El grupo financiero Banorte advirtió que podría no alcanzar su objetivo de beneficios netos para 2025, ya que busca mitigar el impacto de la venta de su banco digital Bineo.

main image

Foto EE: Eric Lugo

Reuters

El grupo financiero Banorte advirtió que podría no alcanzar su objetivo de beneficios netos para 2025, ya que busca mitigar el impacto de la venta de su banco digital Bineo.

"Hay muchas iniciativas tratando de minimizar este efecto para tratar de estar lo más cerca posible de la guía al final del año", declaró el director financiero de la firma, Rafael Arana.

Te puede interesar

"No estoy prometiendo que estaremos en la guía, pero se están haciendo esfuerzos para estar muy cerca", agregó durante una llamada con analistas para discutir sus resultados del tercer trimestre de 2025.

Las acciones de Banorte cayeron 2.5% el miércoles en sus primeras negociaciones en la bolsa, pero regresaron a territorio neutral al mediodía.

Banorte, que posee uno de los bancos y fondos de pensiones más grandes del país, redujo en la víspera sus previsiones para 2025 al presentar los resultados trimestrales afectados por la venta de Bineo.

Te puede interesar

El grupo financiero también informó de una caída del beneficio neto de un 9% en el tercer trimestre.

Banorte acordó vender su unidad de banca digital Bineo a la empresa de tecnología financiera Klar en septiembre, como parte de una revisión más amplia de su estrategia digital.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete