Grupo Financiero Banorte vende Bineo a holding de Klar

Grupo Financiero Banorte informó la tarde de este jueves la venta de la totalidad de las acciones de Bineo, su banco digital, a Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited (Klar USA), de la cual también forma parte la sociedad financiera popular (sofipo) mexicana Klar.

"Grupo Financiero Banorte informa al público inversionista que el día de hoy celebró, en su carácter de vendedor, un contrato de compraventa de acciones con Clearscope Holdings (Clearscope), una subsidiaria de Klar Holdings Limited (Klar USA), mediante el cual Clearscope, como comprador, acordó adquirir directa e indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco Bineo, actualmente propiedad directa e indirecta de Grupo Financiero Banorte”, explicó la institución regiomontana.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo Financiero Banorte detalló, sin embargo, que la sofipo Klar no forma parte de la operación.

La operación, de acuerdo con fuentes, incluye la licencia bancaria de Bineo.

En su comunicado enviado a la BMV, Banorte detalló que la consumación de la operación, se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluyendo las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la opinión favorable del Banco de México (Banxico) y el aval de la autoridad en materia de competencia económica.

Operación anunciada

Bineo inició operaciones en enero del 2024, pero en abril del 2025, a menos de un año y medio de su arranque, Grupo Financiero Banorte dio a conocer su intención de venderlo o fusionarlo.

Lo anterior, en línea con su estrategia de integrar todas las capacidades digitales del banco.

Al mismo tiempo, por esas fechas, se anunció la compra de la totalidad de las acciones de RappiCard.

En la más reciente conferencia de prensa con motivo de la presentación de resultados financieros, directivos del banco afirmaron que en lo que resta del año se daría a conocer el futuro de Bineo. Hoy se informa sobre su venta.