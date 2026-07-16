Aprueban 145 millones de pesos para obras hidráulicas en Morelos

La Comisión Estatal del Agua (Ceagua) revisó con municipios de Morelos los proyectos aprobados dentro del Programa Federal de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2026, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que contempla 28 acciones en 15 municipios con una inversión superior a 145 millones de pesos.

Las reuniones estuvieron encabezadas por Adolfo Lizárraga Fontes, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Ceagua, con la participación de representantes de las áreas técnica, administrativa y jurídica del organismo, así como de autoridades de Tlaltizapán, Ciudad Ayala y Cuautla.

De acuerdo con información estatal, los recursos federales serán complementados con aportaciones estatales y municipales. Durante los encuentros, se exhortó a los ayuntamientos a destinar los recursos necesarios para iniciar los procesos de licitación de las obras y proyectos contemplados en el programa.

La Ceagua informó que ha realizado mesas de trabajo con la mayoría de los municipios que participarán en el esquema de inversión, con el objetivo de fortalecer los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la entidad.